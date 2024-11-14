Литургические чтения: 17 НОЯБРЯ. XXXIII рядовое воскресенье

«Жизнь каждого человека и всего человечества имеет одну определенную цель: встречу с Иисусом в конце времен. Поэтому мы должны быть внимательны к тому, что делаем в этой жизни, веруя в Слово Божие: на эту встречу мы принесем только то, что отдавали другим» (Папа Франциск, Angelus, 18.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Дан 12,1-3

И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звёзды, во веки, навсегда.

Толкование

Уже в Ветхом Завете говорится о страшном суде, хотя еще не в таких точных выражениях, как в Новом. Объявляется о вечном бесчестии и вечной жизни, что означает, что выбор человека в момент смерти и встречи с Богом будет окончательным. В Книге Даниила еще нет упоминания о Судье, о том, кто будет вершить окончательный суд: только в Евангелии от Матфея (гл. 25) мы узнаем, что этот Судья – Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, а именно Иисус. Ни Отец, ни Святой Дух не будут судить нас, но Иисус, ибо именно Он умер на Кресте и Ему дана власть судить все сущее (Ин 5,27). В Ветхом Завете мы читаем, что тем, кто подготовит такую финальную сцену, будет великий князь Михаил, один из трех архангелов, поставленных на службу Богу, чтобы помогать человеку в его борьбе с сатаной. Именно поэтому Церковь и сегодня молит о защите архангела Михаила, дабы в момент суда мы оказались подготовленными, защищенными и готовыми. Мы все нуждаемся в нем и его могущественном заступничестве.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 10,11-14.18

И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Христос же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.

Толкование

Ветхозаветные иудейские священники ежедневно приносили в храме в жертву животных, чтобы вымолить у Бога прощение за грехи людей. В Новом Завете, напротив, нет необходимости в многочисленных ритуальных жертвоприношениях, поскольку то, что сделал Иисус на Голгофе, действительно для всех людей во все времена: крестную жертву совершил Богочеловек, чьи заслуги безграничны. Почему же тогда каждый день на земле совершается так много Святых Месс? Разве не говорят, что эта жертва уникальна и потому неповторяема? Конечно, это так, и действительно, Святая Месса, совершаемая сегодня, – это не вторая или третья жертва, а та единственная жертва, принесенная во времени, чтобы мы могли достичь ее, погрузиться в нее и насладиться ее непосредственными плодами. Автор Послания к Евреям пишет, что жертва сделала совершенными тех, кто освящен, но прежде, чем мы станем совершенными, нужно еще что-то. Мы все еще, к сожалению, впадаем в грехи, поэтому частая Исповедь и Святое Причастие делают нас все лучше и лучше причастниками единой жертвы Христа.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 13,24-32

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего; и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлёт Ангелов Своих, и соберёт избранных Своих от четырёх ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви её становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не пройдёт род сей, как всё это будет. Небо и земля пройдут; но слова Мои не пройдут. О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.

Толкование

Говоря о последних событиях перед пришествием Христа, евангелист собирает все речи Господа в одну главу. Иисус говорит о конце света и о страшном суде, который произойдет в конце времен, но также упоминает о разрушении Иерусалима и о том, что израильтянам придется оставить Святую Землю. Это произойдёт через несколько лет после смерти и воскресения Господа, поэтому мы читаем: «Не пройдёт род сей, как всё это будет». Но конец света еще не наступил. И мы, в ожидании этого события, должны быть бодрствующими, постоянно готовыми, пребывая в благодати Божьей, чтобы с готовностью встретить такие серьезные моменты, когда они наступят. Ибо если небо и земля прейдут, то слова Иисуса, то есть истина, которую Он нам открыл, никогда не прейдет. На этом мы стоим и в этом – вся наша надежда и сама наша жизнь. Таким образом, мы живем в настоящем, но ожидаем будущего; мы не пренебрегаем земной жизнью, наполняя ее делами милосердия и молитвами, и не забываем о жизни небесной, которая приведет к завершению человеческой истории на земле.