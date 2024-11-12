Литургические чтения: 16 НОЯБРЯ. Суббота XXXII рядовой недели

«Представим, что Господь сегодня пришел на землю: к сожалению, Он бы увидел множество войн, нищету и неравенство, но также и невероятный технологический прогресс, когда люди постоянно спешат и заняты. Но самое главное, найдет ли Господь людей, которые сделали Бога смыслом своей жизни?» (Папа Франциск, Angelus 16.10.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 3 Ин 5-8

Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед Церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине.

Толкование

Св. Иоанн пишет некоему Гаю, священнику, возглавляющему церковную общину в Малой Азии, основанную самим апостолом. В эту местность прибыли христиане разного происхождения (одним словом, странники), которых Гай очень хорошо принимал, и апостол Иоанн был доволен этим. В суждениях автора послания проявляется универсальность и широта взглядов. Вспомним, что в первые годы своего существования Церковь не была так организована, как сейчас, поэтому доверие, оказанное на основании доброго свидетельства этих незнакомцев, является хорошим знаком братского общения. Принимая таких служителей Божьих, мы становимся, по словам апостола, «споспешниками истине». Мы не владеем Церковью, приходы не принадлежат нам; христианские общины должны стать местом сотрудничества, где каждый свободно реализует собственную харизму, ибо у всех нас один Учитель, Христос, и один Отец Небесный. Мы не должны ревниво держаться за свои роли, но должны уметь с благодарностью принимать всех, кто сотрудничает с нами.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 18,1-8

В то время: Сказал Иисус ученикам Своим притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова; и она, приходя к нему, говорила: «защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: «хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но, как эта вдова не даёт мне покоя, защищу её, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?

Толкование

Давайте сосредоточимся на вопросах, которые задает Господь после этой притчи. В ней говорится об избранных, которые вопиют день и ночь. Кто же они? Речь идёт не о тех, кто просит у Бога материальных благ, а о слабых и бедных, которые взывают о справедливости, молят о милости, умоляют о Божьем вмешательстве. Это молитвенники, заступники, страждущие, у которых нет другой надежды, кроме упования на Господа. Они не обращаются с молитвой к небесам время от времени, нехотя, только когда вспомнят о Боге или когда столкнутся с нуждой, а взывают даже ночью. Именно они добиваются своего, ибо Господь «подаст им защиту вскоре». Если мы не получили от Бога того, о чем просили, возможно, это потому, что мы не взывали к Нему день и ночь. Давайте же без устали стучать в небесные двери, просить, умолять. Господь обязательно ответит нам так, как сочтет нужным, ведь Слово Божье истинно. Настойчивость в молитве – это главное. Давайте не унывать, а настаивать, как вдова из притчи. В этом духовном упражнении наша вера будет совершенствоваться, становиться чище, пока не станет великой. Тогда мы действительно получим от Бога все действительно полезное и необходимое, и нам не придется долго ждать.