Литургические чтения: 15 НОЯБРЯ. Пятница XXXII рядовой недели

«В ожидании пришествия Господа нужно искать Его не в чрезвычайных событиях, а в повседневных делах: Он в нашей ежедневной работе, в случайной встрече, в лице нуждающегося человека и даже в тех днях нашей жизни, которые выглядят серо и однообразно: именно там мы находим Господа, Который взывает к нам, говорит с нами и вдохновляет на поступки» (Папа Франциск, Angelus 27.11.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Ин 4-9

Избранная госпожа, я весьма обрадовался, что нашёл из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нём, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.

Толкование

Для апостола Иоанна истина и любовь – одно и то же. Нельзя любить иначе, как в истине, и нельзя пребывать в истине, если не любишь ближнего. Поэтому истина – это не просто учение, изложенное на бумаге или в документах, с которым мы соглашаемся, а принятие всего, что Бог сообщил нам, как абсолютно верного, конкретного, твердого, и затем посвящение себя заботе о ближнем, жизни ради счастья других. Апостол Иоанн заявляет: правда и любовь всегда идут рука об руку, и дьявол, антихрист, всегда пытается разрушить одну из этих двух реальностей: то он искушает нашу веру (истину), говоря, что мы обманываем себя, что главное – это мирские блага, здоровье, карьера, достояние и т. д.; то он искушает нашу любовь, показывая, что другие не любят нас, не стоят нашего внимания, являются презренными существами и так далее. На эти соблазны необходимо отвечать уверенностью, что у нас есть лишь один Бог, и имя Ему – любовь. С этим утверждением мы входим в сердце Христа и разрушаем ловушки и обольщения лукавого.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 17,26-37

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и пришёл потоп и погубил всех. Так же как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её, тот оживит её. Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмётся, а другой оставится. Две будут молоть вместе: одна возьмётся, а другая оставится. Двое будут на поле: один возьмётся, а другой оставится. На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.

Толкование

Господь Иисус объявляет о таинственных «днях Сына Человеческого», в которые произойдут довольно тревожные события, такие, как вселенский потоп, дождь огня и серы с небес. Что Господь имеет в виду? На этот счет есть две теории: возможно, имеется в виду конец света, то есть всеобщий суд и финал всего видимого и материального, или же некое всемирное событие, после которого время на сей земле еще будет продолжаться, но уже в обновленном, очищенном мире, в котором восторжествует мир между народами, всеобщая гармония и единый Царь и Господь всех и для всех, Иисус Христос. Однако призыв к бодрствованию всегда остается в силе, потому что и в первом, и во втором случае нужно будет открыто встать на сторону Христа или против Него. Тогда «нейтральная позиция» станет невозможной, ибо это пришествие окажется переломным моментом для всех, и каждый будет взвешен в соответствии со своим жизненным выбором. Господь призывает не ждать с ужасом грядущих событий, но всегда быть готовыми, потому что решение за нами, уже сегодня и сейчас.