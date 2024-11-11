Литургические чтения: 14 НОЯБРЯ. Четверг XXXII рядовой недели

«Воскресший живет в Божьем мире, где есть место для каждого, где формируется новая земля и созидается небесный град – окончательное место обитания человека. Мы не можем представить себе это преображение нашего смертного тела, но уверены, что оно сохранит наши лица узнаваемыми и позволит нам оставаться людьми в Божьем раю» (Папа Франциск, Общая аудиенция 24.08.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Флм 7-20

Возлюбленный: Мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа; прошу тебя о сыне моём Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его. Ты же прими его, как моё сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование; но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твоё было не вынужденно, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою: заплачу; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой моё сердце в Господе.

Толкование

В этом отрывке из послания к Филимону содержится основной принцип христианской жизни. Онисим был рабом и жил в услужении у некоего Филимона в Греции. Затем он сбежал, возможно, даже прихватив что-то с собой, и в своих скитаниях оказался в Риме. Там он принял христианство и познакомился с великим апостолом Павлом. Так случилось, что Павел и Филимон были старыми друзьями, и апостол написал ему письмо, в котором сообщал, что в Риме он встретил его раба, ставшего христианином, и что он отправляет его обратно в Колоссы, чтобы они могли примириться и заключить мир, как добрые братья-христиане. Принцип, на который ссылается Павел («Я заплачу») означает: если ты, Филимон, чувствуешь, что у тебя осталась какая-то обида из-за побега раба, забудь все и прости его из любви ко мне, запиши вину Онисима на мой счет, и я искуплю ее, но я действительно хочу, чтобы ваше примирение было полным. Это значит, что мы можем платить по счетам за других, можем искупить других, внести свой вклад в их очищение молитвой и обращением к Богу.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 17,20-25

В то время: Иисус, быв спрошен фарисеями, когда придёт Царствие Божие, отвечал им: не придёт Царствие Божие приметным образом; и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам: «вот, здесь», или: «вот, там», – не ходите и не гоняйтесь. Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим.

Толкование

В этом евангельском отрывке заключены два взаимосвязанных смысла. Во-первых, в нем говорится, что Царство Божье внутри нас, то есть это не географическое место: речь идёт не о вечном рае после смерти, а о духовной реальности, в которую мы уже вписаны жизнью благодати. Нам нужно лишь открыть глаза и осознать, кто мы теперь, когда в нас живет Святой Дух. Второй смысл простирается в будущее, когда Господь вернется во времена «второго пришествия». Господь призывает христиан не бежать за слухами, но оставаться твердыми в вере, в Таинствах, всегда пребывать в мире в жизни благодати, которая позволит нам самим, с уверенностью и без нужды в чужих объявлениях, понять время этого второго пришествия. Не бойтесь, ибо Царство Божие внутри нас, и не будет никаких неприятных неожиданностей, если мы действительно будем друзьями Господа Иисуса.