Литургические чтения: 13 НОЯБРЯ. Среда XXXII рядовой недели

«Рассказ об исцелении десяти прокаженных делит мир на две части: на благодарных и неблагодарных, на тех, кто все воспринимает как должное, и тех, кто принимает все как дар и благодать. Молитва благодарения всегда начинается с признания, что нас предварила благодать: если смотреть на жизнь именно такими глазами, слово благодарности становится основным мотивом наших будней» (Папа Франциск, Общая аудиенция 30.12.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Тит 3,1-7

Возлюбленный: Напоминай повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, омовением возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.

Толкование

Апостол Павел напоминает своему ученику Титу, что, прежде чем стать христианами, они тоже были рабами удовольствий и страстей. Затем пришел Господь Иисус, и все изменилось. Таким образом существует два мира: прежний и нынешний. Тот, где над ними господствовало зло, и тот, где они познали свободу детей Божьих; темный, где ничто не имеет смысла, и светлый, где все имеет ценность. Что же должен делать епископ Тит? – Привести всех, кого он найдет в первом мире, в мир второй, помогая перейти от лжи к истине. Прежде всего он обязан жить тем, чему он учит, а затем освящать Народ Божий через Святые Таинства и проповедь. Первые христианские общины были богаты харизмами, полны даров и воодушевления; они привлекали языческий мир именно благодаря новому образу жизни, который был радостным и открытым для жизни небесной, способным выдержать различные испытания жизни в преддверии Рая. Причиной всего этого была постоянная и ежедневная встреча с личностью Христа, истинного Бога и истинного Человека.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 17,11-19

В то время: Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Самариею и Галилеею. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокажённых, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелён, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

Толкование

Эти десять прокаженных – смелые люди: они выходят из своих убежищ, рискуя быть побитыми камнями толпой (прокаженным не разрешалось ходить по улицам, заходить в торговые лавки, жить в городах), они верят в свое исцеление, обладают духом послушания, ибо как только Иисус говорит им пойти и получить свидетельство об исцелении, они сразу же идут. Однако для того, чтобы быть совершенным, дерзновения, веры и послушания недостаточно. Необходима еще и благодарность. Исцеленный самарянин, по сути, все еще оставался «официально» прокаженным и не мог оставаться на улице, но все же он вернулся, чтобы поблагодарить и прославить Бога. Иисус в высшей степени радуется такому «непослушанию» (в любом случае, после этого самарянин тоже пошел предстать перед священниками), потому что благодарящий воздает надлежащую хвалу Богу. Значение благодарности огромно. Давайте вспомним, как мы исцелялись, избегали опасностей, получали милости... Возвращались ли мы к Христу с искренней благодарностью?