Литургические чтения: 12 НОЯБРЯ. Вторник XXXII рядовой недели

«Мы должны служить Богу и людям, не притязая на благодарность: ‘Мы рабы ничего не стоящие’. Это выражение смирения и готовности к служению необходимо помнить всем, кто трудится в Церкви» (Папа Франциск, Angelus 06.10.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Тит 2,1-8.11-14

Возлюбленный: Говори то, что сообразно с здравым учением: чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру; чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всём показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповреждённость, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлён, не имея ничего сказать о нас худого. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

Толкование

Жить новой жизнью во Христе несложно. От нас не требуется ничего великого, но мы должны просто любить друг друга и жить в соответствии со здравым учением. По сути, апостол требует, чтобы ученики свято исполняли обязанности, возложенные на них статусом христиан. Кажется, что святость – это нечто героическое, удел очень немногих; в обыденном сознании святые вершат чудеса, творят сугубое покаяние, обладают особыми дарами, билокацией, и поэтому стать святыми не представляется возможным. Однако это всего лишь отговорка для того, чтобы не посвятить себя пути христианского совершенства, ибо для полноценной жизни во Христе нужно просто верить и быть христианами в меру сил, согласно практическим и простым предложениям, которые апостол указывает в сегодняшнем чтении. На могиле св. Иоанна Берхманса, иезуита, умершего в возрасте 22 лет, есть следующая надпись: «Он всегда все делал хорошо». Здесь не говорится о чудесах, о необыкновенных вещах, но говорится, что все, что все дела он совершал хорошо. И таким образом он стал святым за очень короткое время.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 17,7-10

В то время: Иисус сказал: Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: «пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить; и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? не думаю. Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего нестоящие; потому что сделали, что должны были сделать».

Толкование

Возможно, это одно из самых «неудобоваримых» слов Евангелия: потрудившись и послужив, мы должны заявить, что были бесполезны. Но как жить, считая себя «рабами ничего не стоящими», как пройти через этот мир, не оставив после себя никакого следа? Неужели следует считать, что героический путь святых и мучеников был напрасным? Или что гений стольких ученых, музыкантов, художников, литераторов и поэтов оказался неэффективным для всего человечества? Но Евангелие истинно, и изречение Господа говорит о совести тех, кто исполняет собственный долг, а не об их общественной пользе или бесполезности. Мы живем в доме Божьем, у нас есть Святые Таинства, учительство Церкви, пастырские наставления, ежедневная благодать: с этим мы исполняем свои обязанности с любовью и радостью в Святом Духе. При этом мы будем чувствовать, что не сделали ничего особенного, а просто исполнили свой обычный долг в соответствии с милостями, которые дарует нам Господь, и будем счастливы от этого. Произведет ли наш поступок всеобщий резонанс или, напротив, не будет иметь никакого, – не имеет значения: мы живем не для того, чтобы прославиться, а для того, чтобы любить и быть любимыми.