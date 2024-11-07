Литургические чтения: 11 НОЯБРЯ. Св. Мартин Турский, епископ

«Многие христиане своей непоследовательностью отдаляют людей от Бога. Говорят одно, а делают другое; своим поведением они сами дают оружие дьяволу, чтобы ослабить Народ Божий и отдалить его от Господа» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 13.11.2017).

Святой Мартин Турский (316-397) – один из основателей монашества на Западе. Прославился он благодаря знаменитому эпизоду с плащом. Согласно преданию, святой увидел во время ливня полуголого нищего, страдающего от холода, и отдал ему половину своего плаща; сразу после этого небо прояснилось, и стало теплее. От этого эпизода произошло выражение «лето св. Мартина» – так называют несколько теплых дней, обычно следующих за первыми холодами в начале ноября. На следующую ночь ему явился Христос, одетый в половину плаща, говорящий ангелам: «Вот Мартин, римский солдат, который не крестился: он одел меня». Именно тогда он решил принять крещение. Спустя годы Мартин основал монастырь недалеко от Тура. Он путешествовал по Франции, молясь и провозглашая веру. После своего назначения епископом Тура (в 371 году) он отказался жить в достатке. Святой считал своим пастырским долгом защищать слабых перед сильными мира сего. Он умер, лежа на голой земле.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Тит 1,1-9

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времён, а в своё время явил Своё слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, – Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не склонен к насилию, не корыстолюбец, но гостеприимен, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

Толкование

Создается впечатление, что святой Павел, описывая качества, которыми должен обладать епископ, довольствуется малым: достаточно, чтобы тот не пьянствовал, не был буйным и вспыльчивым, а также чтобы он был благоразумным и справедливым. Нам, честно говоря, этого кажется мало, и мы ожидаем от наших епископов (и священников тоже) более высоких добродетелей: чтобы они всегда были доступны, преисполнены милосердия, молились день и ночь, были смиренными, бедными и скромными, щедрыми, улыбчивыми и так далее. На самом же деле апостолу Павлу важно лишь одно: чтобы епископ был верен Слову Божьему, которому его учили (вспомним, что в то время не было письменной Библии в нашем понимании), чтобы он мог знать здравое учение Христа во всей его полноте, наставлять народ и опровергать противников. Слово «епископ» на самом деле означает «смотритель». Таким образом, епископ может и не обладать всеми совершенными добродетелями святых и мистиков, – главное, чтобы он сопровождал свой народ к небу, утверждая истину и смело обличая заблуждения.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 17,1-6

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Невозможно не прийти соблазнам; но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жёрнов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет: «каюсь», – прости ему. И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас.

Толкование

В этом отрывке приводятся вместе три изречения Господа без видимой связи между ними. Во-первых, звучит предостережение о том, чтобы не допустить соблазна, особенно в отношении малых, невинных и чистых сердцем. Во-вторых, призыв с готовностью прощать, если обидевший вас брат придет извиниться. Далее, – необходимость иметь пламенную веру, чтобы получить необходимую благодать. Слово, объединяющее эти три учения, – «прозрачность». Человек, которому нечего скрывать, не будет соблазнять других. Тот, кто охотно дарует прощение обидчику, делает это потому, что хорошо знает: и он сам кого-то обидел, поэтому он не чувствует превосходства; это кроткий человек, который прощает от сердца. И наконец, вера: здесь нужна великая добродетель, потому что поверить в то, что смоковница сама исторгнется из почвы, в которой она росла, и пересадится в море по нашей воле, – это действительно невероятный шаг. Но Бог требует от нас малости, детского упования и полной прозрачности: быть Христовыми, чтобы творить дела Его, в том числе и чудеса веры.