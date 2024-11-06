Литургические чтения: 10 НОЯБРЯ. XXXII рядовое воскресенье

«Божья мера отличается от нашей. Господь мерит людей и их поступки иначе: для Него важно не количество, но качество; Он взирает на сердце человека и на чистоту его намерений» (Папа Франциск, Angelus 11.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 3 Цар (1 Reg) 17,10-16

В те дни: И встал пророк Илия, и пошёл в Сарепту; и когда пришёл к воротам города, вот, там женщина вдова собирает дрова. И подозвал он её, и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять; а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказал: жив Господь, Бог твой! у меня ничего нет печёного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это, и умрём. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, и принеси мне; а для себя и для своего сына сделаешь после; ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом её несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрёк чрез Илию.

Толкование

За беззакония израильского народа, поклонявшегося идолам, последовало наказание – засуха, которая продолжалась долгое время. Поскольку пророк Илия сказал: «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову» (3 Цар 17,1), израильтяне возмутились, считая Илию виновником засухи. Поэтому ему пришлось бежать и укрыться в Сарепте Сидонской, где он встретил бедную вдову. Диалог с ней описан в сегодняшнем чтении: женщина соглашается отдать то немногое, что у нее есть, чтобы накормить пророка, зная, что потом ей и ее сыну ничего не останется. Однако эта щедрость тут же вознаграждается: мука и масло чудесным образом умножаются. То, что не смог сделать избранный народ, теперь сделала эта вдова из Сарепты, которая каким-то образом признала в Илии человека Божьего и поэтому послушалась его. Все это учит смирению. Если приходит наказание, нужно просить прощения у Бога и исправляться, зная, что в итоге вера всегда вознаграждается.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 9,24-28

Христос вошёл не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд: так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.

Толкование

Обычно этот отрывок из Послания к Евреям комментируют, подчеркивая факт, что Иисус пострадал только один раз, совершив крестную жертву в истории, и что это остается действительным для всех и навсегда, ибо спасительный акт передается из поколения в поколение во времени через Святую Мессу. Меньше обращают внимание на следующее напоминание: «Он явится во второй раз». Мы читаем, что Господь вернется снова, и, следовательно, Он придет не для того, чтобы снова взойти на Крест (Он сделал это раз и навсегда), а для других дел. Для каких? Некоторые богословы подразумевают ежедневное пришествие Христа в сердце отдельного верующего, например, когда мы принимаем Святое Причастие или иным образом пребываем в благодати Божьей, но можно также подразумевать второе пришествие в реальности, проявление воскресшего Христа, более очевидное для всех, – пришествие в силе, чтобы победить сатану (2 Фес 2) и установить долгий период мира на земле (Откр 20). Оба эти толкования имеют право на существование и поддерживаются великими святыми и Учителями Церкви.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 12,38-44

В то время: Иисус говорил народу в учении Своём: Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах; сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладёт деньги в сокровищницу. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего; а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание своё.

Толкование

«Мы так самонадеянны, – писал Паскаль, – что хотели бы, чтобы нас знали все, даже те, кто придет, когда нас уже не будет; и мы так тщеславны, что уважение пяти или шести окружающих делает нас счастливыми и удовлетворяет нас». Таким образом, отзыв Господа об иерусалимских книжниках остается актуальным и сегодня. И наоборот, смиренное и благочестивое поведение, скрытое от людей и видимое одному лишь Богу, – вот пример для подражания, оставленный нам евангельской вдовой. Добро обладает своего рода «скромностью»: оно не желает, чтобы его хвалили, и в своей застенчивости жест любви становится тем эффективнее, чем более он тайный. «Если она потела от сильной жары, – пишет монахиня Селина о своей сестре св. Терезе Младенца Иисуса, – или если она страдала от сильного холода зимой, у нее была восхитительная мысль вытереть лицо или потереть руки лишь мимолетно, чтобы не дать доброму Господу времени увидеть это». Парадоксально, не правда ли? И все же святые именно такие: они хотят, чтобы другие знали их недостатки, но скрывают добро, которое Святой Дух подсказывает им, ибо правая рука не должна знать, что делает левая.