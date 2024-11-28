Литургические чтения: 1 ДЕКАБРЯ. I воскресенье Адвента

«Бодрствовать и молиться: именно так следует прожить это время с сегодняшнего дня до Рождества. Внутренняя апатия возникает из-за того, что мы всегда вращаемся вокруг себя и замыкаемся в своей жизни с ее проблемами, радостями и печалями, мы всегда заняты исключительно собой. Это порождает усталость, скуку, это убивает надежду» (Папа Франциск, Angelus 02.12.2018).

Время Адвента – время радостного ожидания

Адвент – это литургическое время подготовки к Рождеству, когда Церковь вспоминает первое пришествие Сына Божьего среди людей, ожидая второго пришествия Христа в конце времен. Адвент начинается с Первой вечерни первого воскресенья Адвента и заканчивается перед Первой вечерней Рождества. Цвет богослужебных облачений священников – фиолетовый; в третье воскресенье Адвента по желанию может использоваться розовый цвет, чтобы выразить радость по поводу пришествия Христа. Во время Евхаристического богослужения гимн «Слава в вышних Богу» не произносится, дабы он ярче прозвучал во время ночной Мессы Рождества Господня.

Венок Адвента

Венок Адвента – четыре свечи которого зажигаются постепенно, воскресенье за воскресеньем, вплоть до торжественного Рождества – является напоминанием о различных этапах истории спасения и символом пророческого света, освещающего ночь ожидания «восхода Солнца правды» (см. Мал 3,20; Лк 1,78). Расположение четырех свечей на венке из вечнозеленых ветвей, используемое, в частности, в германских странах и Северной Америке, стало символом Адвента в христианских домах. Круглый венок – знак ожидания возвращения Христа; зеленые ветви напоминают о надежде и жизни, которая не кончается. Венок может быть расположен и в семьях, но чаще его можно увидеть в приходских церквях перед алтарем или амвоном.

Зажигаем первую свечу венка Адвента

Приди, Господи Иисусе, научи нас бодрствовать, ожидая Твоего пришествия, как прихода дорогого друга. Приди, Господи Иисусе, позволь нам почувствовать Твое присутствие внутри нас. Помоги нам любить, как любишь Ты, думать, как думаешь Ты, действовать, как действуешь Ты! Помоги нам молиться, рассказывая Тебе о наших днях, внимая Твоему Слову, прося прощения и воздавая благодарность.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 33,14-16

Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрёк о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасён и Иерусалим будет жить безопасно; и нарекут имя Ему: «Господь оправдание наше!»

Толкование

Весь Ветхий Завет – это, можно сказать, ожидание. Мы говорим о «священной истории» именно потому, что эта история стремится к чему-то, более того, к кому-то, священному, сакральному. Подготовка к приходу Мессии заняла столетия, и Израилю постоянно напоминали о том, что смысл его существования заключается в том, чтобы дать миру Спасителя. Этот будущий сын Давида описывается по-разному: как избавитель, как тот, кто восстановит справедливость, а также как тот, кто пострадает за народ и заплатит за все (в песнях Исаии о Рабе Господнем). Беременная женщина ждет девять месяцев, чтобы произвести на свет своего ребенка, но Израиль живет не месяцы, а столетия в ожидании Мессии. Беременность – это не пассивное время: ребенок медленно формируется в утробе, растет, дает о себе знать, а мать уже хорошо чувствует его, даже не видя. Древний Израиль учит верующих жить в ожидании, чтобы наше внимание всегда было обращено на приходящего Христа.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Фес 3,12-4,2

Братья: Вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.

Толкование

Павел пишет фессалоникийцам, прося их укрепить сердца и жить в святости, чтобы быть готовыми к «пришествию Господа Иисуса со всеми святыми Его». Если бы вы получили такое письмо, о чем бы подумали? Что Иисус и Его святые еще не пришли. Однако мы знаем, что Он уже пришел, уже умер на Кресте и воскрес. Так что здесь, очевидно, речь идет о другом пришествии, втором пришествии Христа, которое можно понимать как конец света для Страшного суда или как пришествие во времени, чтобы царствовать со святыми по-новому, о чем мы еще не знаем. По сути, мы, живущие во времена Нового Завета, также должны быть готовы, бдительны в своем ожидании. Мы также говорим это на Мессе: «Смерть Твою возвещаем, Господи, и Воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего». Будь то конкретное второе пришествие во времени или конец света, Адвент всегда ставит нас на этот двойной уровень: пережить рождение Иисуса во времени, принять Его в наших сердцах и пребывать в ожидании Его второго пришествия.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 21,25-28.34-36

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: И будут знамения в солнце и луне и звёздах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную; ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному. Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

Толкование

Подготовка к встрече с Христом: таков смысл литургического времени Адвента, который мы ежегодно переживаем вместе с Церковью. Литургия приглашает восхищаться, созерцать то, что уже произошло во времени, то есть воплощение Слова Божьего и Его рождение в Вифлеемской пещере, и в то же время призывает поднять глаза к небу и приготовиться к пришествию Господа, когда Он придет на облаке с великой силой для окончательного и всеобщего Суда. Таким образом, мы живем, одновременно обратясь взором в прошлое, чтобы созерцать чудеса Божьи, и в будущее, зная, что нас ждет окончательный ответ. Однако мы также пребываем во времени, которое рассматривается как наше личное путешествие между этими двумя полюсами, путешествие, в котором Господь становится нашим спутником, помощь, пропитание (в Святой Евхаристии); Он дарует силу, мужество, свободу, благодать в непрерывном даре Святого Духа; Он дарует духовных друзей, которые сопровождают нас и ободряют своим примером, и это – святые, уже пребывающие в раю. Поэтому мы не испытываем недостатка ни в чем, чтобы ходить в надежде, упражняясь в вере и ежедневно совершая дела милосердия.