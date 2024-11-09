9 ноября католики будут чествовать местных святых

Папа призывает поместные Церкви совершать память своих подвижников: речь однако не идет об установлении особого дня литургической памяти, подобного православному празднику всех святых, просиявших в той или иной национальной Церкви.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В обнародованном 16 ноября послании Святейший Отец пишет: «На протяжении литургического года Церковь публично воздает честь, в определенные даты и установленными способами, святым и блаженным. Однако мне кажется уместным, чтобы поместные Церкви совершали в единый для всех день святых и блаженных, равно как досточтимых и Слуг Божиих, относящихся к соответствующим территориям. Речь идет не о введении новой литургической памяти в календарь, но о продвижении – посредством надлежащих внелитургических начинаний или же упоминаний в рамках литургии… тех, кто ознаменовали христианский путь и местную духовность».

Папа увещает поместные Церкви начиная в Юбилея 2025 года вспоминать и чествовать своих подвижников ежегодно 9 ноября, в праздник Освящения Латеранской базилики, главного собора Католической Церкви. С этой целью, добавляет Папа, епископские конференции могут разработать пастырские указания и ориентиры.