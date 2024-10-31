Укреплено правовое положение Церкви в Чехии

24 октября в Праге представители Св. Престола и поместной Католической Церкви с одной стороны и представители правительства Чехии – с другой подписали Соглашение по некоторым правовым вопросам.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Документ состоит из 16 параграфов и, как сообщает Зал печати Ватикана, он направлен на «дальнейшее укрепление дружеских отношений между Св. Престолом и Чешской Республикой, способствуя плодотворному сотрудничеству между Церковью и государством в продвижении общего блага и духовных ценностей».

Соглашение обеспечит еще больше гарантий религиозной свободы верных Католической Церкви и свободы для Церкви в осуществлении собственной миссии. В документе подчеркивается право на свободу мысли, совести и вероисповедания не только для католиков, но для всех граждан, в соответствии с нормами международного права. В нем утверждается, что свобода культа может быть регламентирована исключительно законами, а не подзаконными актами и лишь в той мере, какая необходима для защиты общественного порядка, здоровья и прав других людей.

Согласно новому Соглашению, государство признает право Католической Церкви действовать согласно собственным правилам путем самоуправления, а также свободно назначать служителей культа. Важным пунктом Соглашения является обеспечение права на отказ по соображениям совести в контексте воинской службы и здравоохранения. Соглашение защищает неприкосновенность сакраментальной печати (тайны исповеди) без каких-либо оговорок и условий, а также аналогичной конфиденциальности в отношении пастырских работников. Признается право Церкви учреждать образовательные и каритативные центры, оказывать духовную и пастырскую помощь в структурах социальной поддержки, в медицинских и пенитенциарных учреждениях. Помимо этого, Соглашение облегчает пастырское окормление членов вооруженных сил и правоохранительных органов.

Соглашение вступит в силу в первый день месяца после ратификации обеими сторонами.