Разные пути, одна вера: сёстры Святого Семейства в Австралии

В атмосфере многоликой и гостеприимной Австралии трудятся сёстры из Конгрегации Святого Семейства из Назарета — женщины, которых объединили вера и служение. В их числе бывшая военнослужащая элитного подразделения из Филиппин, помощница архиепископа Войтылы в Кракове и сестра из Белоруссии, специалист в области богословия.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Эти непохожие судьбы объединились ради общей миссии и духовного призвания. Каждый день сестры с любовью и самоотдачей поддерживают мигрантов и местные общины, наполняя их жизнь теплом и создавая атмосферу единства и милосердия. Главная цель сестер Святого Семейства — помощь и поддержка семей в укреплении их веры.

Сестра Рита пришла к вере из мира, казалось бы, далёкого от духовного служения. Как боец элитного подразделения на Филиппинах, она привыкла к вызовам, но выбор монашеского пути стал для неё смыслом жизни. Сестра Рита помогает семьям, поддерживает пациентов в больницах и возглавляет образовательные встречи в Ассоциации Святого Семейства. «Для меня огромной поддержкой остаются молитвы моих сестёр. Это то, что придаёт мне сил на каждом шагу», — делится она.

Сестра Иоанна, уроженка Польши, на протяжении более 30 лет помогает больным и пожилым людям. Перед тем как переехать в Австралию, она несла служение в Кракове под руководством архиепископа Кароля Войтылы, будущего Папы Иоанна Павла II. Вспоминая их личную встречу в Риме, сестра Иоанна рассказывает, как Папа, удивленный её решением, спросил: «Иоанна, почему ты решила уехать?». Однако, дав ей благословение, он оставил ей пожелания, написав их от руки, которые она хранит как святыню. «Мы здесь не для великих дел, но наше сердце всегда открыто для людей», — утверждает сестра Иоанна, которая следует своему призванию служить всем, независимо от их веры и происхождения.

Сестра Паула из Белоруссии ныне трудится в католической школе в Ньюкасле. Она мечтала о миссии в Африке, но по приглашению отправилась в Австралию, где нашла своё место. «Австралия — страна миссий, — размышляет сестра Паула, — люди нуждаются в живом Иисусе, Который рядом и может их услышать». Её задача — помочь детям не только изучать религию в академическом ключе, но и открыть лично для себя любовь к Иисусу и Церкви.

Конгрегация сестёр Святого Семейства из Назарета присутствует в Австралии более семидесяти лет, трудясь по всему штату Новый Южный Уэльс и в Перте. Их служение, от ухода за больными до пастырской работы в школах, дарит людям утешение и надежду.