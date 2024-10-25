Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Отец Густаво Гутьеррес Отец Густаво Гутьеррес 
ЦЕРКОВЬ

Прощание с основателем «теологии освобождения»

В четверг 24 октября в Лиме состоялись похороны священника из Ордена проповедников, основателя «теологии освобождения» Густаво Гутьерреса, скончавшегося в возрасте 96 лет. По этому случаю Папа Франциск записал краткое видеопослание.

«Сегодня я думаю о Густаво, о великом Густаво Гутьерресе. О человеке Церкви, умел молчать, когда нужно было молчать, который умел страдать, когда должен был страдать, который сумел произвести обильный апостольский плод и богатое богословие. Я думаю о Густаво, и давайте все объединимся в молитве о нём. Да упокоится в мире», - говорит Папа Франциск в видеопослании.

 

25 октября 2024, 10:50
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию