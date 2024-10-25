Митрополит Павел Пецци: «Церковь – это общение»

На завершение Синода епископов ординарий архиепархии Божьей Матери в Москве митрополит Павел Пецци поделился размышлениями о синодальном пути, о гуманитарных и миротворческих начинаниях Святейшего Престола, перспективах на Святой 2025 год в поместной Церкви, а также о подарке Папы Франциска для российских католиков.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Интервью с монсеньором Павлом Пецци (24 октября 2024 г.)

На вопрос о восприятии Синода в России митрополит Пецци ответил, что результаты обсуждений в российской католической среде весьма положительные. Одним из главных достижений, по словам архиепископа, стало внедрение практики «духовной беседы». Этот метод позволяет участникам диалога лучше слушать друг друга, избегая конфронтации. «Мы больше слушаем, что делает наши выступления конструктивными», – подчеркнул иерарх. Вторым важным аспектом стало внимание к «горячим» темам, актуальным для российских условий. По словам архиепископа, именно эти вопросы станут основой для пастырской работы в течение года.

Комментируя синодальный метод, митрополит Пецци заявил, что Церковь не может отождествляться с демократией или монархией: Церковь – это общение или дружба, что абсолютно революционно для истории. Господь Иисус ввёл новый способ взаимоотношений, а также управления через доверие и взаимопонимание, что наглядно проявилось в выборе апостола Иуды. Христос знал о недостатках Иуды, но всё же доверил ему кассу, называя другом до последнего момента. Это урок доверия, глубокого единства, который определяет внутренний авторитет в Церкви. Митрополит также подчеркнул, что авторитет в Церкви исходит изнутри, а не извне, как это происходит в светских формах правления.

Во время интервью митрополит Пецци также высказался о миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи, главы Итальянской епископской конференции, который уже дважды посетил Москву. Архиепископ подчеркнул важность шагов, предпринимаемых для создания мостов между враждующим сторонами, отметив: «Папа Франциск постоянно напоминает о необходимости открывать двери, а не закрывать их». Он добавил, что главным направлением этой миссии были гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными и ситуация с украинскими детьми, находящихся в России. Особенно митрополит отметил усилия, благодаря которым недавно были освобождены два грекокатолических священника. «Это стало возможным благодаря диалогу. Если строить стены, вряд ли можно чего-либо достичь».

Архиепископ рассказал о планах российской Католической Церкви в рамках подготовки к Святому году 2025. Было принято решение организовать всероссийское паломничество в Рим в октябре 2025 года. Кроме того, по всей России пройдут епархиальные и приходские мероприятия и паломничества. Среди ключевых моментов иерарх отметил проведение четырёх крупных событий, по одному в каждой из католических епархий страны. В частности, они будут посвящены темам призваний, милосердия и синодальности. В феврале 2025 года в Новосибирске состоится паломничество, приуроченное к хиротонии епископа Штефана Липке.

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Также митрополит сообщил о важном событии – получении списка чудотворной богородичной иконы из римской базилики Санта-Мария-Маджоре:

«Весной мы обратились к Папе Римскому и попросили у него в знак общения, в знак синодальности список иконы Salus Populi Romani (Спасение римского народа). Папа с большим удовольствием сразу же согласился. Когда мы получим – скорее всего, в декабре – список этой иконы, она будет путешествовать в паломничестве по всей территории России, по всем приходам, где это будет возможно».