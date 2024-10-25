Миссия Тэзе: вместе с Украиной в час испытаний

Настоятель общины Тэзе брат Мэтью поделился опытом миссии в Украине в интервью информационному агентству итальянского епископата SIR. Братья общины находятся рядом с теми, кто страдает, поддерживая в людях надежду и стремление к миру.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В конце сентября трое братьев из общины Тэзе прибыли на миссию в Украину. Они уже побывали в Киеве, Полтаве, Запорожье, Днепре и Одессе, встречаясь с молодежью и местными общинами, которые оказались в тяжелых условиях из-за войны. Брат Мэтью отмечает, что украинцы с трепетом просят: «Не забывайте нас; расскажите миру о нашей боли и надеждах».

Эта миссия стала ответом на страдания тех, чью жизнь перевернула война. По словам настоятеля, основная задача братьев Тэзе — быть рядом, внимательно слушать и поддерживать людей в молитве. После своего визита в Украину в мае этого года брат Мэтью осознал, насколько важно вернуться, чтобы поддержать тех, кто страдает и нуждается в духовной помощи после многих утрат.

Настоятель особо подчеркнул необычайную стойкость украинцев. Несмотря на угрозу приближающейся зимы, страх и разрушенные жизни, они сохраняют теплоту, доброту и единство. Особая сила духа заметна среди молодежи. Оставив учебу или даже вернувшись из-за границы, молодые люди решают остаться на родной земле, поддерживать свой народ и строить надежду на будущее.

Брат Мэтью рассказал о юноше, чья забота и тревога охватывают тех, кого он опекает — детей, оставшихся без родителей. Его мысли о будущем полны боли: как сложится судьба этих малышей, если его призовут на фронт? Подобные истории множатся по всей Украине, где не каждый готов взять в руки оружие, но каждый находит своё место, чтобы внести свою лепту в общее дело и помочь в исцелении израненной страны.

Раны ненависти, неизбежные на войне, требуют времени, чтобы затянуться, говорит брат Мэтью, и сейчас важнее всего не пытаться давать советы, а просто быть рядом и слушать.

В условиях конфликта молитва создаёт пространство для надежды. Настоятель рассказал, как дети в одной из школ молились о мире и за своих родных на фронте. Это свидетельствует о том, что несмотря на страдания и трудности, люди сохраняют веру и проявляют доброту.