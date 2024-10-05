Литургические чтения: 9 ОКТЯБРЯ. Среда XXVII рядовой недели

«Иисус молился так же, как и любой человек, но в Его молитве была заключена тайна, не ускользнувшая от глаз учеников. Поэтому они обращаются к Нему со словами: ‘Господи, научи нас молиться’ (Лк 11,1). Увидев, как Он молится, они хотели научиться такой же молитве. Господь не отказывается, не хранит только для Себя одного эти отношения с Отцом, – ведь Он пришел как раз для того, чтобы приобщить нас к этим отношениям» (Папа Франциск, Общая аудиенция 05.12.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 2,1-2.7-14

Братья: Через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался. Напротив того, увидев, что мне вверено благовествование для необрезанных, как Петру для обрезанных, – ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, – и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда же Пётр пришёл в Антиохию, то я лично противостал ему; потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечён их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живёшь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?

Толкование

Редкий и назидательный случай парусии! Этот термин означает «говорить откровенно», свободно, не слишком просчитывая последствия. В данном случае Павел совершает акт милосердия по отношению к Петру, обличая его на глазах у всех. Петр предпочитал общаться с христианами, обратившимися из иудаизма, и, с другой стороны, испытывал определенное смущение перед христианами, бывшими язычниками или агностиками. «Ты не должен так поступать!» – заявил Павел. Отметим также смирение Петра, которое в этом отрывке Послания к Галатам не обозначено, но ярко проявляется в Книге Деяний апостольских: он не ищет оправдания, не обижается, но спокойно принимает упрек, исправляется, меняет поведение. Это совсем не просто и не само собой разумеющееся, особенно если человек занимает роль, скажем так, главы. Эта ситуация учит исправлять тех, кто заблуждается, ради общего блага, а также смиренно принимать исправления, если они считаются справедливыми и сделаны в духе милосердия.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,1-4

В то время: Случилось, что, когда Иисус в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение.

Толкование

Просьба Двенадцати была вполне законной. Иоанн Креститель наставлял своих учеников определенным молитвам, и, вероятно, так поступал каждый учитель: обучение в школе «раввина» должно было означать принятие определенных практик. То же самое происходит и сегодня, когда каждая группа или община предпочитает определенные молитвы, свойственные этой группе. Господь же учит молитве, предназначенной не только для небольшого круга апостолов, но и для христиан всех времен. Это «молитва молитв», исходящая прямо из уст Слова Божьего, пришедшего в мир, дабы открыть людям лик Небесного Отца и предложить путь к вечному спасению. Молитва «Отче наш», изложенная в Евангелии от св. Луки, отличается от молитвы, изложенной в Евангелии от св. Матфея: в ней пять просьб вместо семи. Многие авторы комментируют эти различия, но мы отметим лишь одно: в этой версии не говорится «Отче наш», а только «Отче». Язык кажется более прямым, более личным. «Наш» предполагает общинное измерение, «Отче» же ставит каждого из нас в прямые, непосредственные отношения сыновства. Именно так сын обращается к отцу.