Литургические чтения: 8 ОКТЯБРЯ. Вторник XXVII рядовой недели

«Хваля Марию, ‘избравшую благую часть’ (Лк 10,42), Иисус как бы повторяет каждому из нас: ‘Не дай себя увлечь делам, но прежде всего слушай голос Господа, чтобы хорошо выполнять задачи, которые ставит перед тобой жизнь’» (Папа Франциск, Angelus 21.07.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 1,13-24

Братья: Вы слышали о моём прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал её, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моём, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам: я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошёл в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошёл в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, перед Богом, не лгу. После сего отошёл я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, – и прославляли за меня Бога.

Толкование

Когда враг становится другом, верующие радуются, превознося Божий промысел в обращенном человеке. Когда человек «борется» с Христом (подобно Савлу, будущему апостолу), он имеет перед собой Кого-то, личность. А равнодушный человек живет своей жизнью и лишь просит, чтобы ему не мешали; пусть каждый верит в то, во что хочет, лишь бы не нарушали его покой. Неслучайно в прошлом веке Иисус сказал св. Фаустине Ковальской, что больше всего Его ранит равнодушие людей. Враг может вдруг стать другом, неожиданно поменяв перспективы, именно потому, что противник – это личность, он существует, в нем не сомневаются. Род же безразличных – это род «теплохладных», которые в Книге Откровения отвергнуты и, выражаясь сильным языком, извергнуты (Откр 3,16). Святой Павел из противника стал великим другом Господа и отдал за Него все, возлюбив Его так, как мало кто еще любил. Давайте же помолимся об обращении тех, кто объявляет себя противником Бога и Церкви: да обретут они такой же ошеломляющий опыт, как Павел.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,38-42

В то время: Пришёл Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой. У неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

Толкование

Мария тихо сидит у ног Господа и слушает Его слова. Может быть, из любопытства? Может быть, потому что ей не хочется работать? Вовсе нет: чтобы «созидаться» внутри. Ведь Слово Божье творит, созидает, а нам всем нужен терпеливый духовный зодчий, что заложит в нас прочный фундамент, возведет стены здания, добавит последние штрихи и завершит внутреннее обустройство. Только Слово Бога в нас может сделать это, и внимание к Его наставлениям производит работу, в результате которой мы избавляемся от пороков и старых привычек, обращаем умы и сердца к христианскому учению, формируем в себе, другими словами, праведную, зрелую, прямую совесть, которая затем руководит нами в выборе жизненных решений. Возможность иметь Господа Иисуса в полном распоряжении была для Марии просто уникальной! Когда ее обучение заканчивалось, она тоже вставала и посвящала себя хозяйственным делам. Мы тоже не сможем работать, любить, строить, если сначала не получим наставлений от Бога, если не будем глубоко укоренены в дружбе с Ним. Сначала необходимо принять, услышать, обратиться, а затем работать, действовать и любить так, как подсказывает христианское милосердие.