Литургические чтения: 7 ОКТЯБРЯ. Пресвятая Дева Мария Розария

«Восхищаясь нашей Матерью за её ответ на Божье призвание и миссию, попросим её помочь каждому из нас принять Божий замысел в собственную жизнь, с искренним смирением и дерзновенным великодушием» (Папа Франциск, Angelus 24.12.2017).

Сегодняшний литургический праздник напоминает, что молитва Розария может изменить нашу жизнь. Римские Папы настоятельно рекомендовали читать Святой Розарий, который позволяет размышлять над всей земной жизнью Иисуса. Папа Франциск сказал: «Молитва Святого Розария всегда сопровождает мою жизнь; это также молитва простых и святых. Это молитва моего сердца, – самая прекрасная молитва, которую мы можем вознести Деве Марии; она защищает от зла и искушений». Память Пресвятой Деве Марии Розария связана с битвой при Лепанто в 1571 году. В этом морском столкновении корабли Священной лиги (состоявшей из Испании, Ватикана и Венеции) разгромили флоты Турецкой империи. После битвы при Лепанто Папа Римский Пий V добавил к Литании Пресвятой Деве воззвание «Помощь христианам, молись о нас», решив учредить праздник Богородицы Побед. Этот праздник Папа Григорий XIII постановил отмечать под названием Праздник Розария в первое воскресенье октября в церквях всего мира. Святой Пий X окончательно установил этот праздник на 7 октября.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 1,6-12

Братья: Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.

Толкование

Евангелие неизменно: оно не следует моде, не меняется с изменением человеческих условий, зависит от культур. Сила Евангелия заключается именно в его твердости и неизменности, и святой апостол Павел весьма строг в этом вопросе. С древнейших времен были попытки что-то изменить, адаптировать или смягчить некоторые евангельские выражения. Но поступающий так, считает себя умнее Бога. Такому гордецу не хватает смирения; за ним не следует идти. Даже если очень ученый и святой человек излагает новые теории, противоречащие Евангелию, их следует отвергнуть. Слова Христа просты, но прежде всего они исходят свыше; они совершенны и подходят для людей всех времен. Никто не смеет изменять слов Иисуса: лишь они являются носителями жизни, как сказал св. Петр: «Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин 6,68). Жизнь святых всех времен и народов действительно основана на Евангелии. Подражая им, и мы можем стать святыми, а больше ничего не нужно.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,25-37

В то время: Один законник встал, и, искушая Иисуса, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал Иисус: некоторый человек шёл из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его, и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою, и, увидев его, прошёл мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел, и прошёл мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу, и позаботился о нём. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Толкование

Спасая человека, лежавшего у дороги, самарянин совершает два необычных поступка. Во-первых, он отказывается от собственных планов на день, чтобы полностью посвятить себя заботе о пострадавшем. Он не просто оказывает первую помощь, как это сделали бы мы, вызвав по мобильному телефону «скорую» и дождавшись ее приезда, чтобы позаботиться о нуждающемся человеке. Вовсе нет. Он лично отвозит несчастного на постоялый двор и ухаживает за ним в течение дня. Если у него были запланированные дела, работа, то теперь они отошли на второй план. Второй поступок самарянина ещё более впечатляющий: он заявляет о готовности взять на себя расходы по уходу за раненым, а мы знаем, как трудно убедить человека сунуть руку в кошелек. И все это самарянин делает ради совершенно незнакомого ему человека! Притча возвеличивает избыток милосердной любви и делает спасателя похожим на Бога. Ведь Божья благость превосходит то, что мы называем «должным»; милосердие Господа выходит за рамки долга и простирается над грешным человечеством, оказывая милость и прощение в изобилии, ибо Бог есть настоящая любовь, а настоящей любви чужды расчеты. «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?» (Лк 6,32) – говорит Евангелие.