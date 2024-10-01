Литургические чтения: 6 ОКТЯБРЯ. XXVII рядовое воскресенье

«Первоначальный замысел Творца не предусматривал, что мужчина, женившись на женщине, мог бы отвергнуть ее, если что-то ‘пойдет не так’. Нет: призвание мужчины и женщины состоит в том, чтобы узнавать друг друга, дополнять друг друга, помогать друг другу в браке» (Папа Франциск, Angelus 07.10.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 2,18-24

И сказал Господь Бог: Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл их к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал человек: Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть.

Толкование

Мы всегда остаемся в русле сотрудничества человека с Богом, как это было показано вчера в Евангелии. Бог творит мир, а человек вносит в него свою лепту, давая название окружающим его существам и предметам. Существа обретают собственную идентичность, если их знают, называют, а значит, и любят. Но максимум достигается в появлении «помощника, соответственного ему». Бог мог бы создать Еву Сам, но на этот раз человек отдает часть себя (ребро) в знак того, что двое дополняют друг друга, призваны жить одной жизнью, быть парой, составляя «одну плоть». Таким образом, человек – существо «дополняющее», обращенное к другому, нуждающееся в общении, призванное дарить себя, и именно поэтому его жизнь может считаться состоявшейся, если он отдает себя другим и любит. «Никто не живет для себя» (Рим 14,7), – скажет позже апостол Павел, и это утверждение имеет древний корень в ребре Адама, отданного ради сотворения Евы. Всякий раз, когда мы дарим себя и жертвуем собой ради другого (особенно в отношениях между мужем и женой), мы представляем Божественный принцип сотворения, признаем Бога-Творца и превозносим Его творение.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 2,9-11

Братья: Видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого всё и от Которого всё, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдился называть их братиями.

Толкование

Думаем ли мы когда-нибудь, что Освящающий (Господь Иисус через Святого Духа) и освящаемые (мы, бедные люди) могут считаться братьями? Иисус – Бог, а мы – люди, и какое утешение может дать нам это знание в духовной борьбе! Временами мы можем впадать в уныние, видя, как протекает наша жизнь, но ничто не должно нас беспокоить, если, возвращаясь к глубинным истокам нашего бытия, мы чувствуем, что созданы Богом-Отцом и искуплены Богом-Сыном, Который Своими страданиями вывел нас из тьмы греха. Святитель Игнатий Антиохийский говорил, что мы одной крови и плоти с Христом. Создается впечатление, что мы сами не до конца верим в собственное величие и, возможно, предпочитаем летать низко, чтобы убаюкать себя в страданиях. Однако наше призвание – летать высоко! Не бойтесь: Тот, Кто не стыдится называть нас братьями, всегда с нами, ибо через Свои страдания Он – вождь, Который ведет людей к спасению.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 10,2-16

В то время: Подошли фарисеи и спросили, искушая Иисуса: позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ: что заповедал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Он сказал им: кто разведётся с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от неё; и если жена разведётся с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им; ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их.

Толкование

В священной истории брачное право постепенно развивалось, совершенствовалось, росло. В Ветхом Завете было разрешено многоженство (Авраам, Иаков, царь Давид имели несколько жен), а также в некоторых случаях предусматривалось отречение от невесты. Это было допущенное Богом медленное обучение человека после первородного греха, дабы он вернулся к состоянию, предусмотренному Богом. Иными словами, мужчина и женщина дополняют друг друга и являются строителями одной семьи, в целомудренном и плодотворном взаимном даре. На этом уровне Божественный закон допускал некоторые исключения, о которых уже говорилось, но с тем расчетом, чтобы они были преодолены и окончательно устранены с пришествием Христа. Под «жестокосердием» подразумевается неспособность понять ценность семьи как вечной и верной любви к одному человеку, увидеть в браке присутствие Бога, уважать и любить жениха и невесту терпеливой, жертвенной, безусловной любовью. Чтобы прийти к этому, потребовалась школа, длившаяся веками. Однако ясный знак Божьего мышления был дан уже в Ветхом Завете: Я не приемлю развод, говорит Бог в Книге пророка Малахии. Быть может, фарисеи забыли этот стих?