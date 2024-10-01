Литургические чтения: 5 ОКТЯБРЯ. Св. Фаустина Ковальская, дева

«Мы тоже должны радоваться и славить Бога за то, что смиренные и простые люди принимают Евангелие. Им, возможно, многого не хватает, но смирение ведет их к прославлению Бога. В будущем мира и в надеждах Церкви всегда есть ‘малые’: те, кто не считает себя лучшими других, кто осознает свою ограниченность и грехи, кто не хочет доминировать над другими» (Папа Франциск, Общая аудиенция 13.01.2021).

«Говори всему миру о Моем милосердии» – вот миссия, к которой Иисус призывает сестру-монахиню Фаустину Ковальскую. Сам Он утешит ее: «Не бойся, ты никогда не будешь одна, ибо Я с тобой всегда и везде». Святая родилась в 1905 году в польской деревне в бедной крестьянской семье. Девочка рано почувствовала призвание к богопосвященной жизни, которое реализовала лишь в августе 1925 года в Конгрегации Пресвятой Девы Марии Милосердной в Варшаве. Тринадцать лет жизни она провела в различных монастырях, работая на кухне, в саду и в привратницкой. Свидетели тех лет, с одной стороны, упоминают о ее предельной простоте, а с другой – уже чувствуют, что в ней живет тайна: «Она очень отличалась от всех нас». И поясняли: «Она любила Господа Иисуса так нежно, как любят друг друга супруги, или, скорее, обрученные в этом мире. Она думала только о Нем». Многочисленны были откровения и видения, которые, по подсказке отцов-исповедников, святая записывала в свой Дневник, ныне переведенный на множество языков. Она умерла в возрасте 33 лет, пораженная туберкулезом. «Я хотела бы воззвать ко всему миру: «Любите Бога, ибо Он благ и многомилостив!» – писала она.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иов 42,1-3.5-6.12-17

И отвечал Иов Господу, и сказал: Знаю, что Ты всё можешь. Кто сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние; у него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарёк он имя первой – Емима, имя второй – Кассия, а имя третьей – Керенгаппух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвёртого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями.

Толкование

Таков финал Книги Иова. Бог награждает праведника за веру в Него. Всевышний допустил страдания Иова, чтобы развенчать сатану, кичившегося, что человек, испытанный тысячью мук, в конце концов отречется от своего Создателя. На протяжении всего текста Иов спрашивает о причинах своего бедственного состояния; пытается понять, почему он должен так страдать, хотя, казалось бы, не сделал ничего плохого. Бог не отвечает ему прямо, но с избытком вознаграждает его верность, его «вхождение в тайну». А богословы, друзья Иова, которые вели различные споры, отвергаются самим Богом. Вот смысл книги и нашей жизни: необходимо подражать мышлению Всевышнего, постепенно продвигаясь даже среди сомнений и недоумений, но всегда с верой в Него и в диалоге с Ним, не ища других легких компенсаций, не унывая и не отчаиваясь. Тайну Бога можно понять, лишь живя ею. Это готовит человека к реалиям креста: нечто совершенно непостижимое, если не входить с кротостью в тайну Бога, открывающуюся душам в Его неизреченной любви.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,17-24

В то время: Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоём. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью; и ничто не повредит вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче! Ибо таково было Твоё благоволение. И, обратившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Толкование

Господь Иисус радуется результатам благовестия семидесяти двух. Это ликование в Духе Божьем упоминается в Евангелии единственный раз, и мы должны понять, почему. Христос желает, чтобы Его ученики участвовали в Его миссии, Он не хочет вершить всё в одиночку. Конечно, Он – единственный Спаситель мира, ибо Он – Бог, воплощенная Любовь. А Любви свойственно желать, чтобы другие участвовали в её богатстве. Если человек мал, смиренен, если он ищет только Божьей славы, а не собственной, то Господь дарует ему все, и радуется этому во Святом Духе. Таким образом, после изгнания бесов ученики также разделяют ликование Господа, ибо они разделяют с Ним все! Рай – это чистая радость, и уже на земле мы имеем её предвкушение.