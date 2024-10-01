Литургические чтения: 4 ОКТЯБРЯ. Св. Франциск Ассизский

«Когда мы теряем нить духовной жизни, когда осаждают тысячи мыслей, последуем совету Павла: предстанем перед распятым Христом и будем исходить от Него. Пребудем в поклонении перед Евхаристией, Иисусом, Который есть Хлеб, преломленный за нас, распятым и воскресшим, силой Бога, изливающего Свою любовь в наши сердца» (Папа Франциск, Общая аудиенция 27.10.2021).

«Солнце в мир взошло». Так Данте Алигьери в одиннадцатой песне «Рая» представляет святого Франциска. Свет Ассизского бедняка и сегодня продолжает озарять человечество во всех уголках мира, людей всех вероисповеданий. Будущий святой родился в Ассизи в 1182 году в семье Пьетро Бернардоне, богатого торговца драгоценными тканями, и Джованны, известной как донна Пика, провансальского происхождения. Франциску было суждено пойти по стопам отца и заниматься торговлей. Умный, добрый, капризный и элегантный, он был заводилой среди молодежи Ассизи; участвовал в войне между Ассизи и Перуджей, где был взят в плен. После освобождения из плена Франциск вернулся домой, но уже другим человеком. Прежняя беззаботная жизнь больше не привлекала его, что-то в нем радикально изменилось. Решив записаться в кавалерию, он отправился в Апулию, но путешествие прервалось в Сполето; здесь святого охватило странное недомогание, и ночью он услышал голос, спрашивающий его: «Кто может обращаться с тобой лучше: Господь или слуга?». Он ответил: «Господь». Голос сказал: «Тогда почему ты оставляешь Господа ради слуги?». Пораженный откровением, он возвратился в Ассизи, где его с тревогой встретил отец, а многие сограждане выразили неодобрение из-за его возвращения. Осенью 1205 года с распятия маленькой церкви Сан-Дамиано он ясно услышал: «Франциск, иди и восстанови Мою церковь, которая, как ты видишь, вся в руинах». Святой задумался о материальной реконструкции Сан-Дамиано и приложил к этому все усилия, используя свои руки и деньги отца. На епископском суде отец обвинил его в растрате семейного имущества. Однако епископ был поражен искренностью и серьезностью намерений Франциска и взял его под защиту Церкви; в этом смысле показателен жест этого иерарха, прикрывшего наготу Франциска своим плащом. Надев серую рясу, стянутую на бедрах веревкой, Франциск бродил по селениям и соседним городам, рассказывая всем о благости Божьей и любви к ближнему. Через некоторое время появились первые спутники, которых постепенно становилось все больше и больше. Вместе они дали жизнь монашескому ордену, утвержденному Папой Римским Иннокентием III в 1209 году: эта новая община стала одним из крупнейших и наиболее влиятельных духовных движений в истории Церкви. В 1224 году на горе Ла Верна святой получил стигматы, печать своей верности Христу. Ассизский бедняк умер на закате 3 октября 1226 года, провожаемый песнями утренних птиц.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 6,14-18

Братья: Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моём. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.

Толкование

Многие спорят о том, были ли у св. Павла стигматы в том виде, в котором мы знаем их сегодня, с видимыми признаками, или это была просто фигура речи, указывающая на его неразрывное единение с распятым Христом. Некоторые святые в истории Церкви имели «невидимые стигматы», ощущая боль, но без внешних признаков. Апостол Павел, вероятно, говорит о стигматах как об особом и окончательном единении с Господом Иисусом, без кровоточащих ран на ладонях. Если мы соединяемся с Христом, то, по сути, разделяем Его жизнь и миссию, которая до конца света заключается в спасении душ. Прежде всего Господь просит нас о сотрудничестве, чтобы очистить наши грехи, а затем – соединиться с Ним для искупления мира (так Богоматерь выразила это в Фатиме с тремя детьми-пастухами). Иметь стигматы – значит возложить на себя тяжкие бремена мира, вносить силу любви и стойкости в очищение грехов.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 11,25-30

В то время, продолжая речь, Иисус сказал: Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче! ибо таково было Твоё благоволение. Всё предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Возьмите иго Моё на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдёте покой душам вашим. Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко.

Толкование

Вера в Бога не означает интеллектуального согласия с некой высшей сущностью, с бесстрастным, немым и неподвижным существом, обитающим на небесах. Наш Бог – это не то, что будет после смерти. Бог – это здесь и теперь, Он – свободная личность, Которая движется, созидает, просит, ищет нас, предлагает Себя в Евхаристии, жалеет, прощает, умирает за наши грехи. Одним словом, Он безгранично любит каждого из нас. А любовь – самая увлекательная реальность из всех существующих. Сегодня Евангелие говорит о том, что Бог открывает Себя малым, открытым для Него, верящим в любовь и целиком доверяющим Ему. Более того, Господь также просит об ответном жесте: дабы мы возложили на свои плечи орудие труда – ярмо для пахоты, чтобы мы всегда были с Ним. Волы, по сути, с этим сельскохозяйственным орудием обязательно идут вместе, рядом, выполняя одни и те же действия во времени. Чувствуете ли вы себя так же с Иисусом? Чувствуете ли вы Его рядом с собой, когда Он идет с вами за покупками, а потом возвращается домой и вкушаете пищу? Это наш Бог, и Его невыразимое присутствие не оставляет ни малейшего жеста любви безответным, ибо Он тоже нуждается в нас, распахивающих землю вместе с Ним!