Литургические чтения: 4 НОЯБРЯ. Св. Карл Борромео, епископ

«Христианская щедрость искренна. В то время как принцип ‘ты мне, я тебе’ извращает связь между людьми, превращает ее в торг, привносит личный интерес в отношения, которые должны быть великодушными. Иисус призывает к бескорыстной щедрости, чтобы открыть путь к ещё большей радости – радости причастности к любви Самого Бога, ожидающего всех нас на небесном пиру» (Папа Франциск, Angelus 01.09.2019).

«Пусть все ваши дела совершаются в милосердии, – так мы сможем преодолеть бесчисленное множество трудностей, с которыми каждый сталкивается изо дня в день; и только так у нас будут силы порождать Христа в себе и в других». Эти слова произнес святой Карл Борромео на последнем епархиальном синоде, на котором он председательствовал, и они звучат как его духовное завещание. Карл родился в замке Арона на озере Маджоре в 1538 году и был третьим сыном в одной из самых известных и влиятельных семей Миланского герцогства. В возрасте 21 года он уже был дипломированным специалистом в области гражданского и канонического права, и его дядя, ставший Папой Пием IV, призвал его в Рим. Осознав таланты своего племянника, Пий IV сделал его кардиналом (хотя Карло было всего 22 года и он еще не был священником), а также назначил, как мы бы сказали сегодня, государственным секретарем. В июне 1563 года будущий святой был рукоположен в священники, а 7 декабря 1564 года хиротонисан в епископа, возглавив обширную Миланскую епархию. Там его ждали 750 заброшенных приходов, сотни монастырей, 5000 священников и монахов и 3400 монахинь – многие их них были невежественными, утратившими верность ценностям Евангелия. Деятельность Карло Борромео была безостановочна; он оказался настолько замечательным организатором и неутомимым работником, что св. Филипп Нери воскликнул: «Этот человек сделан из железа!». Важным аспектом деятельности Борромео стала подготовка духовенства, как в духовной, так и в интеллектуальной сфере. Он был не только умелым организатором, но и пастырем в самом конкретном смысле этого слова: часто посещал церковные приходы и вступал в непосредственный контакт со своими священниками и мирянами. Он испытывал к ним подлинно отеческую привязанность, которая достигла апогея во время чумы, разразившейся в Милане в 1576 году. Как только распространилась весть о страшной болезни, губернатор города бежал с семьей, а Борромео, находившийся с пастырским визитом за пределами города, поспешил вернуться и сразу же начал организовывать помощь. В этом трагическом событии, столь болезненном для миланцев, он был единственной точкой опоры и утешения. Когда чума закончилась, Милан вернулся к нормальной жизни, но перенесенные тяготы подорвали здоровье Борромео, и 3 ноября 1584 года он скончался в возрасте 46 лет.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Флп 2,1-4

Братья: Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, и если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.

Толкование

Правило, которое дает св. Павел, весьма практично: чтобы быть по-настоящему смиренными, нужно считать других выше себя. Это легко, когда ближний объективно лучше нас во многом; признать достоинства блестящего, умного и одаренного человека несложно. Проблема возникает, когда человек, с которым мы встречаемся, груб, невоспитан, возможно, грешен или порочен. Как признать в таком человеке того, кто превосходит нас? Такая оценка кажется объективно неверной. Однако апостол не делает исключения: христианин должен ставить себя ниже всех именно потому, что потенциально каждый из нас способен совершить все грехи мира. Обращение дается с трудом, но в конце концов оно помогает освободиться от постоянного осуждения ближнего, – ведь мы ни в коем случае не лучше. Христиане ответственны друг за друга, ибо Господь Иисус умер за всех, и Небесный Отец проливает дождь на праведных и неправедных. Поэтому мы должны быть сострадательными, стараясь видеть другого всегда таким, каким его видит милосердный Иисус.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 14,12-14

В то время: Иисус сказал позвавшему Его начальнику фарисейскому: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых: и блажен будешь, что они не могут воздать тебе; ибо воздастся тебе в воскресение праведных.

Толкование

Иисус заверяет, что мы действительно получим награду, но не на этой земле. Здесь наши дела милосердия по отношению к ближнему должны быть добровольными, открытыми, не ожидающими никакой отдачи, как и Божья любовь, которая является превентивной, абсолютной, свободной. Однако добро, которое мы делаем, всегда помнится, ибо Господь знает, что мы стараемся и что, действуя милосердо, мы преодолеваем наш естественный эгоизм. Нас утешает, поддерживает и дарит радость осознание того, что все хранится на небесах. И это правильно, потому что добро порождает еще большее добро, оно воспроизводится и умножается; и все мы встретимся на небесах. Совершение добрых дел – это прекрасная «экономическая» инвестиция, единственная, которая действительно имеет ценность. Любовь назидает, любовь не причиняет зла ближнему, любовь – это сама щедрость Бога, Который с радостью вознаграждает, подобно доброму отцу семейства, которому нравится делать своих детей счастливыми.