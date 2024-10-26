Литургические чтения: 31 ОКТЯБРЯ. Четверг XXX рядовой недели

«Только личная встреча с Иисусом рождает путь веры и ученичества. Можно обладать многообразным опытом, реализовать многочисленные планы, поддерживать отношения со множеством людей, но только личная встреча с Иисусом в известное одному лишь Богу время делает нашу жизнь по-настоящему осмысленной, а наши замыслы – плодотворными» (Папа Франциск, Angelus 14.01.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 6,10-20

Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша битва не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, всё преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облёкшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А более всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом; и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно.

Толкование

Христос заверяет верующих: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин 14,27), но есть и враг, который не хочет, чтобы христиане пребывали в мире. Этот враг – дьявол, который не только присутствует в одержимых, но и бродит по миру, как рыкающий лев, ища, кого поглотить (1 Петр 5,8); таким образом они стремится поглотить и нас. Средств обольщения у лукавого много, поэтому важно помнить об этом и быть начеку; нельзя преуменьшать опасность дьявола и его коварных замыслов. Против него нужно активно бороться и, оружием в этой духовной брани служит то, что указано в сегодняшнем чтении: правда, справедливость, Евангелие, вера, Слово Божье. Всегда помогает взывающим к ней Пресвятая Богородица, победившая лукавого, и её обручник святой Иосиф, называемый в литаниях «устрашителем демонов».

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 13,31-35

В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Иисусу: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя. И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придёт время, когда скажете: «благословен Грядущий во имя Господне!»

Толкование

В этом отрывке Евангелия Иисус предвосхищает плач по Иерусалиму фразой, которая перекликается по языку с Книгой Псалмов. Господь сделал все, чтобы убедить израильтян в Своей миссии, в Своей Божественной природе, в Своей мессианской сущности, но вожди не пожелали поверить Ему. Сколько же драмы в этих словах: они «не захотели»! Значит, все зависит от готовности поверить Господу или, наоборот, отказаться от доверия. Но если человек не верит, его судьба предрешена, ибо Всевышний не настаивает и дает нам свободу действовать как заблагорассудится. Если принимаем Христа, наше сердце умиротворяется; если мы изгоняем Его, не думайте, что Он будет настаивать на том, чтобы остаться: Он уходит. Отсутствие Господа уже является истинным наказанием, даже на этой земле. Последний возглас Священного Писания: «Маранафа», «Гряди, Господи Иисусе» (Откр 22,20). Пусть это будет нашей молитвой сегодня об этом мире!