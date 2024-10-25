Литургические чтения: 30 ОКТЯБРЯ. Среда XXX рядовой недели

«Образ тесных врат может испугать, создать впечатление, что спасение предназначено лишь для избранных или совершенных. Но это противоречит учению Христа, ведь чуть дальше Он говорит: ‘И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием’ (ст. 29). Эти врата узкие, но они открыты для всех» (Папа Франциск, Angelus, 21.08.2022).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 6,1-9

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать», это первая заповедь с обетованием: «да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия.

Толкование

Послания святого Павла – это вовсе не правила хорошего тона, регулирующие отношения с близкими, – апостол говорит о Слове Божием. Бог входит в человеческие отношения (между отцом и сыном, между сыном и отцом, между слугами и господами), требуя, чтобы все исполнялось именно в свете Его Божественного присутствия. Ребенок видит в родителе образ Божий и почитает его, потому что Бог требует этого в Своем совершенном законе; отец не раздражает своих детей, а воспитывает их в учении и наставлении Господнем. Слуги добровольно несут смиренное служение, как если бы они делали что-то для Господа, а хозяева добры к ним, потому что Бог не делает предпочтений в людях. Иными словами, Господь всегда вовлечен в процесс. Если бы мы так же строили отношения с ближними, все было бы гораздо лучше, и в конце концов все стало бы «присутствием» Бога: мы всегда были бы в общении с Ним, даже когда водим малышей в парк или ходим за покупками для пожилой мамы, и таким образом привносили бы Божественный свет в свои семьи.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 13,22-30

В то время: Иисус проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи! Господи! отвори нам»; но Он скажет вам в ответ: «не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Но Он скажет: «говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

Толкование

Ответ Господа суров, но справедлив. Вечное спасение ни для кого не является чем-то само собой разумеющимся. Всегда нужно бодрствовать, ибо здоровый страх перед Богом помогает оставаться смиренными. С другой стороны, если бы все спасались без усилий, автоматически, где бы была свобода человека? Господь Иисус использует глагол «подвизайтесь», и мы должны воспринять это всерьез. Если бы Бог спасал нас против нашей воли, то Он бы не уважал нашу свободу; но Он также бесконечно щедр в оценке каждого нашего усилия. Царства Небесного нужно хотеть, желать, ибо Господь есть любовь, а любовь – это желание. Отсюда драматический и возвышающий характер христианской жизни: верующие призваны полностью отдавать себя, быть поглощенными любовью и в то же время оставаться смиренными. Мы не герои, не супермены, любующиеся собой: мы бедные слабаки, но у нас есть вера, и наша слабость преображается благодатью. Много ли спасенных? Мы не знаем, но уверены, что спасаются смиренные, – те, кто в земной жизни глубоко верили в Христа и уповали на Него, несмотря на все испытания.