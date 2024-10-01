Литургические чтения: 3 ОКТЯБРЯ. Четверг XXVI рядовой недели

«Миссия – это не прозелитизм, но возвещение и свидетельство; она требует чистосердечия и евангельской свободы: нужно оставить тех, кто не принимает спасительную весть, указав им, что вся ответственность за это решение ложится на них, – но делать это следует без осуждения и проклятий» (Папа Франциск, Angelus 07.07.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иов 19,21-27

Иов сказал: Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои; ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, – на вечное время на камне вырезаны были! А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце моё в груди моей!

Толкование

На пике скорби, когда даже слова друзей уже не помогают, а только усугубляют ситуацию, Иов взывает к Богу. Праведник хочет написать на камне слова о своей невиновности, объявить себя непорочным и спокойно умереть. Когда восстанет мститель, расставляя все по своим местам, слова Иова будут прочтены и восторжествует справедливость, дабы все поняли: он не сделал ничего плохого и не заслужил страдания (друзья же говорили именно так: он страдал, потому что сделал что-то плохое). Но текст ведет нас дальше и может быть прочитан в новозаветном ключе. Святой Иероним переводит слово «мститель» как «искупитель», то есть тот, кто платит за раба выкуп, чтобы освободить его. Мы знаем, кто искупитель: Сам Бог, Иисус из Назарета. Исполненный надежды крик боли – великая новизна Книги Иова. Тот, Кого никто не мог узреть – «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх 33,20), – будет виден. В этом вся надежда библейского человека: «Не скрой от меня лица Твоего!» (см. Пс 26,9). Эта надежда целиком исполнится во Христе Иисусе.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,1-12

В то время: Избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдёте, сперва говорите: «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш; а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть: ибо трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом. И если придёте в какой город, и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: «приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придёте в какой город, и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому.

Толкование

Двенадцати апостолов было уже недостаточно, поэтому Господь назначил еще семьдесят два ученика, которые должны были отправиться в селения и рассказать всем, что пришел Мессия. Характерные черты этой миссии – бедность, простота, ясность. Посланник должен быть бедным, чтобы указать всем на то, что истинное богатство – это Бог. Ведь первое, что люди видят в нас, – это наш внешний облик и образ жизни: если посланник живет в роскоши, как ему можно верить? Сам Сын Человеческий не имел, где приклонить голову. Простота: не пышные речи, не философские демонстрации (они могут быть позже, если что), а прямое и простое провозглашение: «И приблизилось к вам Царствие Божие, откройте сердца ваши, обратитесь!» Чудеса служат подтверждением правдивости провозглашения, доказательством того, что посланники действовали не от своего имени, а от имени Христа. И наконец: твердость. Все должно быть сказано в полном объеме, даже те части, которые кажутся резкими или невероятными, ибо сила послания заключается именно в его полноте и неизменности. Евангелие не подстраивается под моду или мир: оно всегда одно и то же, гранитное, завершенное. Это верно и сегодня, потому что так будет всегда.