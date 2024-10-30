Литургические чтения: 3 НОЯБРЯ. XXXI рядовое воскресенье

«Было бы иллюзией думать, что мы любим ближнего, если не любим Бога; и такой же иллюзией было бы думать, будто мы любим Бога, если не любим ближнего» (Папа Франциск, Angelus 04.11.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Втор 6,2-6

В те дни: Моисей сказал народу: Бойся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдай ты, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течёт молоко и мёд. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём.

Толкование

Любовь к Богу дана Израилю как заповедь. Но можно ли повелевать любовью? Разве ей не свойственна полная и взаимная свобода? Можно ли приказать кому-то любить нас? Абсолютно нет. Значит, Бог свободен дарить Себя, а мы свободны отвечать Ему или нет. Но поскольку мы, как вечные дети, непостоянны и порой капризны, то Господь, как добрый отец, наставляет нас на верный путь. Он говорит, что наше счастье, истинное благо во всем, заключается в любви к Нему (и настаивает на этом в благожелательных, но твердых выражениях). Сама любовь будет подвергнута испытанию в том смысле, что, повинуясь этому повелению, мы сами поймем, как лучше жить в Его дружбе и под Его защитой, а не в изоляции. Господь просит: любите Меня, принимайте Мое Божественное присутствие, и вы увидите. Приведите любовь в движение, и она расцветет.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 7,23-28

Братья: Священников прежнего завета было много, потому что смерть не допускала пребывать одному; а Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее. Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа; ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного.

Толкование

Бог живет вне времени и пространства, в неизвестном нам измерении. Для Него существует все, Он не ограничен узкими рамками пространственно-временных измерений. Вот почему в Послании к Евреям утверждается, что Иисус всегда жив и всегда ходатайствует за нас. Это значит, что в данный момент Он думает о нас, представляет нас Отцу как спасительный плод Своих страстей и всегда просит для нас о милосердном прощении грехов. Кьеркегор пишет: «Мы, люди, думаем, что факт грехопадения Адама – это что-то очень, очень устаревшее и забытое; мы теперь хорошие люди. Но для Бога факт грехопадения Адама произошел сегодня». Земная жизнь помогает увидеть в том, что мы делаем, присутствие Иисуса-Первосвященника; осознавая это величие, наши души наполняются изумлением и благодарностью.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 12,28b-34

В то время: Один из книжников подошёл и спросил Иисуса: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею»: вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать Его.

Толкование

Книжник спрашивает Господа Иисуса Христа, какая заповедь является первой, и в ответ слышит, что это заповедь любви. Бог есть любовь, и поэтому существует лишь одна любовь к Богу и к ближнему. Тот, кто любит, чувствует неудержимую потребность желать добра другому и посвящает этому желанию все свое существование. Мы созданы для любви, и если мы не любим, то обрекаем себя на одиночество. Однако приоритет остается: сначала идет любовь к Богу, а затем, как следствие, к ближнему, ибо сила, которая делает нас способными любить, исходит именно от Бога. Интересно отметить последнее выражение Иисуса: Господь заявляет книжнику о том, что он недалеко от Царства Божия. Быть «близким» к цели не значит достичь ее. Поэтому недостаточно знать, – нужно применять это на практике. Господь как бы говорит: «Ты получил ответ, знаешь путь, теперь иди. Теперь твоя очередь, ты выбрал правильное направление, но еще предстоит сделать последний рывок». Так и с нами сегодня: у нас есть все, но окончательные шаги еще впереди. Мужайтесь и идите вперед.