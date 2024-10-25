Литургические чтения: 29 ОКТЯБРЯ. Вторник XXX рядовой недели

«Иисус сравнивает Царство Божие с зернышком горчицы. Удивительно, но из крошечного семени горчицы вырастает одно из самых больших растений сада. Нам нелегко понять Божью логику непредвиденного и принять ее в свою жизнь. Но сегодня Господь призывает к доверию: Его замыслы о нас превосходят наши планы. Бог всегда удивляет» (Папа Франциск, Angelus 17.06.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 5,21-33

Братья: Повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив омовением водным, посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела; любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

Толкование

Апостол Павел рассматривает брак в связи с Христом, а не как отдельную реальность. По сути, это Таинство, которое зиждется на присутствии Бога. Выражение: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» не означает, что мужчина – деспот, который может делать все, что взбредет ему в голову, но, напротив, все, чем он живет и что делает, направлено на его жену и семью в целом. Отношения взаимны: «Муж и жена фактически ‘подчинены друг другу’, они взаимно подчинены. Любовь означает, что муж подчиняется жене, подчиняясь в этом Самому Господу, как и жена – мужу. Христос является источником и одновременно образцом такого подчинения: будучи взаимным ‘в страхе Христовом’, оно придает супружескому союзу глубокий и зрелый характер» (св. Иоанн Павел II).

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 13,18-21

В то время: Иисус сказал: Чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своём; и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.

Толкование

Горчичное зерно очень маленькое, но из него вырастает большое растение. Так же и дрожжи, добавленные в тесто, остаются незаметными, но в итоге поднимают тесто, намного превосходящее их по весу. В первом случае растение вырастает из семени, и речь идет о его естественном развитим, тогда как во втором случае закваска – это не тесто, а нечто иное, но она заставляет его разбухать и умножаться. Таким образом, Царство Божье в этом двойном сравнении связано с нашими поступками (пусть даже самыми малыми, как горчичное зерно), в которых мы выражаем любовь. Если мы проявляем истинное милосердие с намерением угодить ближнему и Богу, тем самым мы содействуем развитию Царства Божия. В то же время для роста Царства требуется, чтобы закваска полностью растворилась в тесте, и тогда Царство умножается самым удивительным образом. В первом примере преобладает любовь, которая всегда является движением возвышения; во втором – жертвенность, смирение, желание помочь другому, как говорил о себе Креститель: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин 3,30). Итак, для роста Царства многое зависит от нас самих, от того, каким семенем и закваской мы являемся на самом деле.