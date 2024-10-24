Литургические чтения: 28 ОКТЯБРЯ. Свв. Симон и Иуда Фаддей, апостолы

«Сегодняшнее Евангелие представляет Иисуса, исцеляющего множество больных. Проповедовать и исцелять – главное дело Иисуса в публичной жизни. Проповедуя, Он возвещает Царство Божие; исцеляя, показывает, что оно находится рядом, среди нас» (Папа Франциск, Angelus 08.02.2015).

Симон и Иуда (которого не следует путать с другим Иудой, Искариотом) – апостолы Христа, которые прожили миссию вместе: Церковь празднует их память в один день, поскольку считается, что они вместе проповедовали Евангелие в Египте и Месопотамии и, по мнению некоторых авторов, вместе приняли мученическую смерть. Марк и Матфей называют Симона «хананеем», а Лука – «зилотом». На самом деле оба эти определения означают «ревнивый, страстный». Возможно, Симон принадлежал к националистическому движению зелотов, боровшихся за независимость от Рима, – в любом случае он был одушевлен страстным рвением к еврейской идентичности, то есть был глубоко привязан к еврейскому закону и традициям. Папа Римский Бенедикт XVI подчеркивает: «Если это так, то Симон является антиподом Матфея, который, напротив, будучи мытарем, занимался деятельностью, которая считалась совершенно нечистой. Это явный признак того, что Иисус призывает Своих учеников и соработников из самых разных социальных и религиозных слоев, без всякого исключения. Его интересуют люди, а не социальные категории или ярлыки!». У апостола Иуды также есть прозвище Фаддей, что означает «великодушный». Точно известно, что именно он после Тайной вечери спросил Иисуса: «Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?». Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин 14,22-23). Кажется, что в своем ответе Господь не обращает внимания на вопрос; на самом же деле его ответ созвучен: Бог открывает Себя тем, кто искренне готов принять Его, и только любя, мы можем познать Бога-Любовь. По словам историка Евсевия, Иуда Фаддей стал преемником Иакова на Иерусалимской кафедре в годы, когда был разрушен Святой город. Иуда Фаддей – небесный покровитель страждущих и отчаявшихся, ходатайствующий за всех, кто чувствует себя в безвыходной ситуации.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 2,19-22

Братья: Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Толкование

Апостол приглашает войти в новую страну, в которой никто не будет чувствовать себя чужими. И что же это за новое место, где все свои Богу? Это тело Христово, новый «храм», в котором глава – воскресший Иисус, а мы все – его члены. В этом теле действует единый Святой Дух, Который оживляет различные члены и создает нерушимое единство. Мы, христиане, – особые люди: мы живем одновременно на земле, погруженные в насущные заботы (работа, школа, встречи, покупки в магазине и т. д.), и в то же время на небе, вместе с воскресшим Иисусом, ангелами и святыми. Воистину мы одновременно находимся в этих двух реальностях. Смерть удалит видимую материальную часть, чтобы мы жили (если пребудем на земле в благодати) в теле воскресшего Христа, ожидая воскресения плоти. Порой мы чувствуем себя немного разделенными: страсти побуждают целиком погрузиться в этот мир, а Святой Дух устремляет ввысь, к небесам. В этом, пожалуй, и заключается драматический смысл христианской жизни, но также путь к вечной радости блаженного богообщения.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 6,12-19

В те дни взошёл Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них Двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему; потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.

Толкование

В Евангелии от св. Марка говорится, что, официально назначив Двенадцать, Христос удалился с ними в уединенное место. Он призвал их, чтобы «с Ним были и чтобы посылать их на проповедь» (Мк 3,14). Евангелист Лука сообщает, что Господь Иисус провел ночь в молитве в одиночестве, а утром избрал Двенадцать и назначил их апостолами. Какая нужда была у Иисуса в молитве? Разве Он не был Богом? Разве Он не знал заранее, что изберет именно этих двенадцать человек, а не других? Если бы Он не молился в ту ночь и спал, разве что-то изменилось бы? Очевидно, Сыну Божьему было необходимо молиться, ибо Господь не делает ничего случайного. Он молился всю ночь, когда Двенадцать уже были рядом, прося Небесного Отца вселить в них дух служения, любви, мужества, покаяния, смирения. Как прекрасно осознавать, что Сын Божий, Сам Бог, горячо молится за нас! Мы должны быть уверены, что молитва Иисуса непогрешима, что Он получает просимое, ибо Он знает Отца лучше, чем кто-либо другой. Миссия Сына продолжается и сегодня по отношению к нам, поскольку Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас перед Отцом (см. Евр 7,25).