Литургические чтения: 27 ОКТЯБРЯ. XXX рядовое воскресенье

«История слепого Вартимея – это пример молитвы как крика, исходящего из сердца человека, который уповает на Бога» (Папа Франциск, Общая аудиенция 06.05.2020).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Иер 31,7-9

Так говорит Господь: Радостно пойте об Иакове, и восклицайте пред главою народов; провозглашайте, славьте и говорите: «спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля!» Вот, Я приведу их из страны северной, и соберу их с краёв земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, — великий сонм возвратится сюда. Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод, дорогою ровною, на которой не споткнутся; ибо Я – отец Израилю, и Ефрем – первенец Мой.

Толкование

В библейском языке изгнание и депортация на чужбину всегда рассматриваются как наказание. Однако этот термин является положительным, если наказание служит исправлению; когда оно исходит от любящего человека, который желает нашего истинного блага (например, когда родители наказывают детей). И Бог действительно является родителем, как утверждает сегодняшнее чтение из Книги пророка Иеремии: «Я – отец Израилю». Никогда нельзя сомневаться в благости Отца Небесного: Он создал небо и землю из любви и создал нас из любви; из любви Он «изобрел» возвышенную идею воплощения Слова, дабы всех вывести из тьмы греха и разлуки с Ним. Вот почему, даже когда кажется, что небеса сомкнулись и Бог оставил нас, нужно помнить, что Бог есть Небесный Отец и поэтому заботится о Своих нуждающихся детях. Перед лицом благости Отца, говорила святая Тереза Младенца Иисуса, «не остается ничего другого, как молчать, плакать от благодарности и любви».

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 5,1-6

Всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающимся; потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»; как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».

Толкование

Что значит быть священником в Церкви? Это значит предлагать Небесному Отцу принесенное в жертву тело Сына и молить Его об избавлении от зла, являя миру возвышенный дар спасения и искупительный акт Христа. Приобщаясь к тайне Пресвятой Троицы, Бог просит нас жить Его жизнью, питаясь Его Святейшим Телом. Те, кто призван к служению у алтарей, должны полностью отождествляться со своей миссией, «растворяться» в своей роли, являя миру Христа, продолжая свою Мессу в течение дня, совершая дела милосердия с вверенными им людьми. Иисус Первосвященник являет Себя в наших священниках, от Папы Римского до сельского приходского викария, ибо именно так Он возжелал. Бог стал человеком и сострадает нашим слабостям лучше, чем кто-либо другой; в Святой Мессе все обретает исполнение, поскольку Он Сам представляет нас Отцу, омыв Своей драгоценной кровью. Как мы можем не доверять Ему, как мы можем не броситься в Его объятия, отбросив от себя все заботы и все посторонние мысли?

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 10,46-52

В то время: Когда выходил Иисус из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Многие заставляли его молчать; но он ещё более стал кричать: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: не бойся, вставай, зовёт тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришёл к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошёл за Иисусом по дороге.

Толкование

Иерихон был историческим городом для Израиля. Все израильтяне хорошо помнили эпизод, произошедший за много веков до пришествия Господа: во время завоевания Святой Земли, после сорока лет, проведенных в пустыне, Иисус Навин простым звуком трубы взял город, считавшийся неприступным. Сила Божья проявилась в разрушении крепостных стен в одно мгновение; здесь же Иисус, также в Иерихоне, открывает глаза слепому. Иерихон – город великого вмешательства Спасителя: люди сначала живут в обетованной земле (Иисус Навин), а затем открывают глаза на Божественную реальность (Вартимей). Слепота символизирует отсутствие веры и внутреннюю тьму; когда стена рушится и Вартимей вдруг видит лицо Христа, он не хочет Его отпускать: «Пошел за Ним по дороге», – сказано в Евангелии. Слепой не довольствуется возвращенным зрением, но хочет пользоваться им как следует. Он хочет всегда видеть лик своего Спасителя и всегда пребывать вместе с Ним. Если бы это было так и для нас! – Видеть Иисуса внутренним зрением сердца в Евхаристии, а затем следовать за Ним, куда бы Он ни пошел, никогда больше не покидая Его!