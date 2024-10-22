Литургические чтения: 26 ОКТЯБРЯ. Суббота XXIX рядовой недели

«В притче о бесплодной смоковнице хозяин олицетворяет Бога Отца, виноградарь – это образ Иисуса Христа, а смоковница – символ равнодушного и черствого человечества. Иисус всегда ходатайствует перед Отцом о человечестве, просит подождать и дать еще немного времени, чтобы в людях могли появиться плоды любви и праведности» (Папа Франциск, Angelus 24.03.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 4,7-16

Братья: Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил плен, и дал дары человекам». А «восшёл» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью всё взращивали в Того, Который есть глава Христос, из Которого всё тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.

Толкование

Центральной темой Послания к Ефесянам является «единство веры». Что означает этот термин? Это гармония всей христианской общины, где каждый выполняет собственный долг ради общего блага. Создает единство Святой Дух, а поддерживает все Тело Церкви в здравии ее Глава, воскресший Христос. В это нужно верить! Вот в чем заключается вера. Вера в то, что мы все пребываем в одном святом Теле, что мы нуждаемся друг в друге, что на нас изливается Святой Дух, несмотря на нашу ограниченность и уязвимость. В конце концов, почему «работает» тело каждого из нас, мы тоже не очень хорошо знаем, это тайна; но мы знаем, что душа держит все вместе и заставляет тело служить. Так давайте же любить тело, которое есть Церковь, давайте сообща трудиться ради ее блага и ради спасения мира.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 13,1-9



В это время пришли некоторые и рассказали Иисусу о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу; и пришёл искать плода на ней, и не нашёл. И сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу; сруби её: на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом: не принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь её».

Толкование

Любое несчастье можно истолковать двумя способами: увидеть в нем лишь бедствие или постичь скрытый в нем провиденциальный смысл. Наши глаза видят боль и зло (в сегодняшнем Евангелии – это мертвецы, оставшиеся под обломками упавшей башни), но Божьим призывом и посланием является обращение сердец, то есть добро. Любой может умереть в любой момент, поэтому верно, что каждое внезапное несчастье становится напоминанием о необходимости всегда пребывать в Божьей благодати, в готовности предстать перед небесным Судьей. Для этого нужны вера и упорство, и здесь уместен пример смоковницы, которую оставляют в надежде, что на ней появятся плоды. Но земное время не вечно: если после долгого периода растение не приносит никакого плода, оно будет выкорчевано и навсегда погибнет. Поскольку никто из нас не знает, сколько времени ему осталось жить, необходимо каждый день стараться обратить свое сердце к Богу и упорно, день за днем, идти по пути добра и милосердия.