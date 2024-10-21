Литургические чтения: 25 ОКТЯБРЯ. Пятница XXIX рядовой недели

«Чтобы понимать знамения времени, нужно научиться прежде всего молчать и наблюдать, а затем размышлять. Например, почему сейчас так много войн? Почему произошли какие-то события? И молиться... Молчать, размышлять и молиться. Только так мы сможем понять знамения времени, то, что хочет сказать нам Иисус» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 23.10.2015).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 4,1-6

Братья: Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, через всех, и во всех нас.

Толкование

Здесь очевидна связь между вероучительной и увещевательной частями. В догматическом разделе св. Павел говорит о единстве между бывшими иудеями и бывшими язычниками. Стена разделения между этими двумя частями была разрушена крестной жертвой Иисуса и Его воскресением: теперь существует лишь один народ. Поэтому теперь нравственная жизнь христианина должна обеспечивать единство с братьями по вере, чтобы «сохранять единство духа в союзе мира», перенося любые трудности, связанные с различием ментальности и культуры, преодолевая эгоистические взгляды и заботясь о благе других. Этот призыв к единству весьма важен, ведь все мы по своей природе склонны к обидам и ссорам, когда нас оскорбляют, не понимают, игнорируют и т. д. Именно в таких случаях и нужно проявлять любовь, полученную от Христа, сохраняя отношения с ближним с кротостью и мягкостью, в любой момент. Между учением и жизнью не должно быть разделения: они составляют единство.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,54-59

В то время: Иисус сказал народу: Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: «дождь будет»; и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: «зной будет»; и бывает. Лицемеры! лицо земли и неба распознавать умеете; как же времени сего не узнаёте? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идёшь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привёл тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.

Толкование

Два разных изречения объединены в одном евангельском отрывке. В первом Господь призывает читать знамения времени с искренним сердцем, не толкуя их в свою пользу, но принимая такими, какие они есть. Во втором изречении Иисус призывает мириться с врагами, терпеть несправедливость или неправоту не столько из-за риска быть признанным виновным и оказаться в тюрьме, сколько ради мира и согласия, следовательно, ради высшего блага. Таким образом, можно увидеть, как единство и общее благо превосходят даже наши человеческие причины и мотивации. Это значит, что единство и гармония весьма ценны в глазах Бога, ибо Он есть любовь. Торжество совершенного единства между людьми произойдет на небесах, но, стремясь жить в согласии, христиане уже твердо стоят на этом пути.