Литургические чтения: 24 ОКТЯБРЯ. Четверг XXIX рядовой недели

«Церковь – это храм Святого Духа. Господь Иисус принес огонь Святого Духа на землю, и Церковь преобразуется помазанием, благодатью, силой молитвы, радостью миссии, обезоруживающей красотой бедности. Давайте предоставим Богу самое важное, первое место в нашей жизни!» (Папа Франциск, Месса Пятидесятницы 23.05.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 3,14-21

Братья: Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь.

Толкование

Вероучительная часть Послания к Ефесянам заканчивается этой молитвой святого Павла, выражающей глубокое смирение и благоговение после созерцания Божьего замысла о человечестве, искупленного смертью и воскресением Христа. Теперь апостол желает, чтобы все люди возвысились, возвеличились, постигли полноту Божию, то есть любовь Христову. Все завершается этим деянием любви Бога к человеку и человека к своему Богу. Но к Божественной жизни нельзя прийти без Иисуса: Он – единственный «мост» и посредник, ибо без человечности воскресшего Христа человеку невозможно войти в сердце Бога. Однако речь идет не об абстрактном знании, а о познании Господа Иисуса путем любви. Как можно познать того, кого не любишь? Как можно полюбить человека, если не знать его? И тут мы подходим к сути дела: познать Иисуса – значит возлюбить Его, а любить Его – значит знать Его. Знание и любовь отождествляются. Это открытие лежит в основе чудесного христианского паломничества по жизни, величайшего приключения, которое может пережить человек на земле.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,49-53

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится! Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трёх. Отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.

Толкование

Необходимо прояснить понятие «мир», которое мы находим на страницах Нового завета. С одной стороны, в сегодняшнем Евангелии ясно слышно, что Иисус пришел не для того, чтобы принести мир на землю, а с другой стороны, на Тайной вечере Он говорит апостолам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин 14,27). Так где же истина? Дает ли Господь мир или нет? Если под миром подразумевается отсутствие конфликтов, войн, противоречий между народами, то этого Иисус не обещал, да такого никогда и не будет. Мы это видим сами: со времен Иисуса и до сегодняшнего дня всегда происходят столкновения и войны, несмотря на усилия Церкви и множества людей доброй воли. Если же под этим словом подразумевается внутренний мир в сердце отдельного человека, принимающего Святого Духа и новую жизнь во Христе, то это возможно и реально. Приведем пример: святой Максимилиан Мария Кольбе был человеком мира в лагере Освенцим и умер, молясь и прощая. Однако внешние условия были полны жестокости и ненависти; снаружи бушевала буря, внутри был мир. Все возможное зло, несмотря на видимость, не победит Божьего человека. Именно мученики свидетельствуют об истинном значении слова «мир».