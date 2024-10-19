Литургические чтения: 23 ОКТЯБРЯ. Среда XXIX рядовой недели

«Надеемся ли мы, что Он придет? Открыто ли у нас сердце, чтобы услышать, когда Он постучит в дверь? Христианин умеет ждать Иисуса, жить надеждой. Язычник же думает о себе, о своих делах и не ждет Христа. Мы, христиане, часто ведем себя как язычники» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 21.10.2014).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 3,2-12

Братья: Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чём я и выше писал кратко: то вы, читая, можете усмотреть моё разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чём состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем всё Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем дерзновение и надёжный доступ через веру в Него.

Толкование

Святой Павел продолжает рассуждать о единстве Церкви, образованной двумя народами – иудеями и язычниками, которые теперь христиане, крещеные, дети одного Отца и новые люди во Христе Иисусе. Апостол заявляет, что это единство народов в предыдущие века только провозглашалось, но не осуществлялось. Павел чувствует, что на него возложена эта великая ответственность, которую он называет «благодатью»: первым возвестить народам о пришествии Спасителя. Возможно, кто-то возразит, что Евангелие уже известно и апостолы больше не нужны. Это неверно. Действительно, все более или менее знают, кто такой Христос и что такое Церковь, но это не означает, что знающие об этом живут в новизне Святого Духа, борются со страстями и грехом и, в конце концов, только и делают, что занимаются делами милосердия. Поэтому возвещение Благой вести должно постоянно обновляться: люди подобны вечным детям, которые быстро забывают. Именно мы сегодня, каждый в своей среде, призваны явить всем «неисследимое богатство Христово»!

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,39-48

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придёт вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал Ему Пётр: Господи! к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими – раздавать им в своё время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдёт поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своём: «не скоро придёт господин мой», и начнёт бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придёт господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут.

Толкование

Несколько раз в Евангелии мы сталкиваемся с этим таинственным властным персонажем, который никогда не предупреждает о своем приходе: он, кажется, любит приходить в самый неожиданный момент. Неожиданная задержка говорит о том, что смерть придет внезапно, и всегда напоминает об этом. Есть история о наставнике послушников, который однажды позвал молодых студентов-иезуитов во время отдыха, когда те играли в мяч, и спросил их, что бы они сделали, если бы вдруг явился ангел и объявил, что жить им осталось всего десять минут. Одни ответили, что поспешили бы на исповедь, другие – что немедленно приступили бы к молитве, третьи – что взывали бы к милосердию Господа. «Я бы продолжал играть в футбол», – сказал один из мальчиков. Его звали Луиджи Гонзага. В своей блаженной невинности он заявил, что всегда готов и что игра во дворе, как и все остальное в жизни (кроме греха, конечно), является преддверием рая. Так воплощалось в жизнь апостольское изречение «для чистых все чисто» (Тит 1,15).