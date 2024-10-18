Литургические чтения: 22 ОКТЯБРЯ. Св. Иоанн Павел II, Папа Римский

«Господь напоминает, что жизнь – это путь к вечности, что мы ‘не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего’. С этой точки зрения каждое мгновение становится драгоценным: необходимо жить и действовать, трудиться, делать добро на этой земле с сердцем, тоскующим по небесам». (Папа Франциск, Angelus 11.08.2019).

Иоанн Павел II учит, что из страданий может родиться нечто великое и что можно упорно выполнять возложенную Богом миссию даже среди самых тяжелых испытаний. Польского Папу Римского, причисленного к лику святых XX века, помнят по тысяче аспектов его понтификата. Сегодня мы хотим остановиться на его высшем учении, которое он преподал с кафедры страданий. В страданиях Папы все верующие могли прочесть живую страницу Евангелия. В последний период своего понтификата он жизнью учил, что страдание – это настоятельный призыв к любви. Для Иоанна Павла II болезнь, лишенная благодаря его крепкой вере в Иисуса измерения «бессмысленности», была способом свидетельства любви, служения и полного самопожертвования. Кардинал Комастри подчеркивал: «Мы все помним последнюю Страстную пятницу Иоанна Павла II. Незабываема сцена, которую мы видели по телевизору: Папа, уже лишенный сил, держал руками распятие и смотрел на него с такой глубокой любовью, что мы чувствовали его слова: ‘Иисус, я тоже на кресте, как и Ты, но вместе с Тобой я ожидаю воскресения’. Все святые жили подобным образом».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 2,12-22

Братья: Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким; потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Толкование

Одной из главных проблем ранней Церкви был союз между христианами, пришедшими из иудаизма, и теми, кто ранее был язычником. Должны ли были обращенные иудеи продолжать соблюдать законы иудаизма? Давала ли какие-то привилегии или отличия принадлежность к народу завета? Это не пустое любопытство, ведь сам апостол Петр, глава Церкви, с трудом понимал, что крещение делает всех равными и что не имеет значения, кем человек был раньше – иудеем или язычником. Павел решает этот вопрос решительно и в своем Послании к Ефесянам обращается к этой теме: Иисус сделал два народа одним, разрушив стену разделения, объединив ближних и дальних. Поэтому в Церкви больше нет чужеземцев и гостей, но все едины во Христе Иисусе. Сегодня этой конкретной проблемы уже не существует, но остается великая тема, над которой нужно постоянно работать, – единство Церкви, уверенность в том, что все мы, крещенные, являемся детьми Божьими без каких-либо различий или особых привилегий.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,35-38

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется, и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придёт во вторую стражу, и в третью стражу придёт, и найдёт их так, то блаженны рабы те.

Толкование

Поистине необычен образ хозяина дома, который, обнаружив, что слуги не спят ночью и ждут его, идет на кухню и накрывает для них стол. Действительно, они больше не слуги, как сказал Иисус апостолам на Тайной вечере: «Я уже не называю вас рабами, но друзьями» (см. Ин 15,15). Более того, в этой земной жизни, нуждаясь в наставлениях и исправлениях, мы вполне можем называться слугами и оставаться всегда внимательными и бдительными, ожидая перехода из этой жизни в вечность и участия (если мы окажемся верными) в трапезе счастья как друзья Христа и дети Отца. Однако граница между этими двумя состояниями не так уж и заметна: пока что мы (как друзья) знаем первенцев пира и служим (как слуги) Господу Иисусу в нуждающихся братьях. Мы находимся в состоянии слуги-друга и друга-слуги, что не имеет аналогов в «нормальной» человеческой жизни. Это непостижимая новизна милосердной любви Бога.