Литургические чтения: 21 ОКТЯБРЯ. Понедельник XXIX рядовой недели

«Когда человек становится рабом денег, Бог полагает конец привязанности к материальным ценностям; и это не сказка, которую придумал Иисус, а реальность наших дней. Сколько людей живет в поклонении золотому тельцу, их жизнь не имеет смысла! ‘Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, – говорит Господь, – а не в Бога богатеет’: они не знают, что значит богатеть в Бога» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 23.10.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 2,1-10

Братья: Вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Толкование

В этом чтении дважды подчеркивается, что мы спасены по благодати, то есть через веру в распятого и воскресшего Христа. В то же время святой Павел сообщает нечто необычное: мы уже воскресли и уже на небесах. Глаголы, которые использует апостол, стоят не в будущем, а в прошедшем времени. Он не говорит: «воскресит нас», а «воскресил нас»; и не говорит: «посадит на небесах», а «посадил на небесах». Итак, спасены ли мы уже на небесах? В каком-то смысле да, мы спасены по благодати и через веру в воскресшего Христа, если мы живем по Евангелию, укрепляясь Святыми Таинствами. С другой стороны, мы все еще живем в то время, когда, к сожалению, также возможно отпадение и потеря дружбы со Христом. Парадокс христианской жизни как раз и заключается в этих крайностях: все или ничего, рай или ад, благодать или грех, Бог или Сатана. Это утверждаем не мы, а Евангелие. Вот почему мы надеемся на чудеса и знаем, что вера способна сдвинуть горы. Есть не три, не четыре и не десятки путей, а только два: либо следовать за Христом, либо погибнуть.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,13-21

В то время: Некто из народа сказал Иисусу: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания; ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: «что мне делать? некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Толкование

Евангелие рассказывает об одном из случаев, когда Господь отказывается вмешиваться или высказывать Свое мнение. В конце концов, Его просили вынести решение о наследстве и убедить брата не быть несправедливым. Вместо этого Иисус отступает. Вероятно, потому что Он увидел в сердце собеседника подобную алчность, что и у его брата, и не захотел поощрять жадность. Господь желает мира в сердцах, способности идти навстречу друг другу, отказаться даже от чего-то своего ради мира и согласия. Наследство и сегодня является причиной ссор и даже больших семейных разрывов: братья и сестры годами не разговаривают друг с другом, родственники ненавидят друг друга из-за наследства, оставленного одному, а не другому. Господь заявляет, что в момент расставания с земной жизнью нам придется оставить абсолютно все накопления, и даже если это будут поля и дворцы, со смертью мы придем на суд Божий лишь с теми добрыми или не очень добрыми делами, которые мы совершили. Воистину материальные блага – это обман: они умирают раньше нас, и если они не послужили на благо, на истинное благо, то окажутся лишь бесполезным балластом.