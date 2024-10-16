Литургические чтения: 20 ОКТЯБРЯ. XXIX рядовое воскресенье

«Противоядием к синдрому поиска первых мест является служение. Служение – это лекарство от карьеризма, который заражает многих, не минуя и христиан, в том числе церковную иерархию. Поэтому необходимо воспринять это Евангелие как призыв к обращению, чтобы выступать смелыми и щедрыми свидетелями Церкви, которая склоняется к ногам последних и служит им с любовью и простотой» (Папа Франциск, Angelus 21.10.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Ис 53,10-11

Господу угодно было поразить Праведника, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесёт.

Толкование

То, что один человек платит за другого, – это рядовой человеческий опыт: кто-то угощает вас обедом или кофе, или щедрый друг возвращает за вас долг, если у вас закончились деньги. Но когда один становится «виновным» вместо другого – это нечто совершенно новое. Именно в этом и заключается беспрецедентная новизна Человека-Бога, Который в Гефсиманском саду взял на Себя грехи всего человечества. Хотя уже в Ветхом Завете такая миссия была предвосхищена и возвещена: Раб Божий из Книги пророка Исайи переносит множество страданий, которые служат средством для оправдания многих. Связь между страданиями и грехом раскроется в полноте Воплощения Слова. Пока же Ветхий Завет просвещает, что эта связь существовала со времен Адама и Евы, а сегодня искупленные люди могут участвовать в спасительной миссии вместе со Христом.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 4,14-16

Братья: Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Толкование

Удивительно услышать о Первосвященнике, Который был искушен во всем. Обычно, говоря о людях, посвятивших себя высокой миссии (например, о Папе Римском или кардиналах), мы сосредотачиваемся на их служении – все они посвящены Богу, алтарю и священству. Однако перед нами истинный Первосвященник – Иисус Христос, Который сошел с небес, чтобы принять на Себя наши испытания и слабости. Господь пожелал испытать труды и тяготы человеческой жизни; более того, Он страдал от них больше, чем кто-либо, чтобы привести людей к Отцу очищенными и оправданными. В других религиозных традициях невозможно встретить Бога, Который становится человеком, оставаясь при этом Богом. Это уникально для Христа. Вот почему от нас требуется полное доверие: наши слабости – в Нем, ибо Он принимает их на Себя. Очищенные Спасителем, мы предстает перед Отцом как блудные дети, вернувшиеся домой. Грех побежден на алтаре Христа, на Кресте Голгофы, и теперь мы причастны Божественной жизни Воскресшего.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 10,35-45

В то время: Подошли к Иисусу сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чём попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, что просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано. И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так: а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Толкование

Сказать, что Бог пришел в мир, чтобы служить, а не для того, чтобы Ему служили, – это поистине неслыханно. За две тысячи лет мы к этому привыкли, но давайте попробуем поставить себя на место тех, кто услышал об этом впервые. Возможно, нам кажется, что достоинство Бога умаляется, если думать о Нем как о слуге. Но в Своей сути Бог – это именно любовь, которая служит, забывая о Себе, чтобы вознести собственное творение, то есть нас, людей, на Свой уровень. Эта любовь поистине невероятна. Осознание нашего достоинства одновременно должно пугать нас и приводить к глубочайшему смирению. Святой Франциск Ассизский понимал это, повторяя: «Кто Ты, Бог, и кто я?». Он не мог постичь, что Бог так сильно низверг Себя. Однако мы должны верить, что Бог находит радость в том, чтобы делать каждого из нас причастным к Своей Божественной жизни, позволяя любить с той же силой, что и Он. Ему недостаточно, чтобы мы были просто хорошими людьми, – Он хочет, чтобы мы горели любовью так, как горит Он. Бог пылает и не приемлет теплохладности и безразличия. Приобщение к Божественной тайне начинается с веры в Его бесконечную любовь к нам, и такая вера – настоящий героизм.