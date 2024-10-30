Литургические чтения: 2 НОЯБРЯ. Поминовение всех усопших верных

«Надежда никогда не разочаровывает, говорит св. Павел. Надежда привлекает к себе и придаёт смысл жизни. ‹...› Надежда – это дар Божий, который ведёт к жизни, к вечной радости. Надежда – это якорь, который брошен по ту сторону: держась за канат, мы поддерживаем друг друга. Я знаю, что мой Искупитель жив, и я увижу его: эти слова нужно повторять и в радости, и в горе, и в момент смерти» (Папа Франциск, Месса в часовне Тевтонского кладбища Ватикана 02.11.2020).

«Думать о собственной смерти – это не пустая фантазия; более того, проживать каждый день так, как будто он последний ‹...› может помочь быть действительно готовыми, когда нас призовет Господь» (Папа Франциск). Конечно, трудно свыкнуться с мыслью о смерти, которая остается глубокой загадкой для человека. Существует множество вопросов, ответы на которые можно найти в глубине нашей веры. Апостол Павел пишет: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес 4,13-14). В день воспоминания наших усопших мы соединяемся с ними молитвой. Это мост, соединяющий нас, земных паломников, и их, граждан небес.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Прем 3,1-9

А души праведных в руке Божией, и мучение не коснётся их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы; потому что Бог испытал их и нашёл их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле, и принял их как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать во веки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об избранных Его.

Толкование

Книга Премудрости открывает перед нами прекрасную страницу о вечной жизни. В то время, когда она была написана, Спаситель Иисус еще не пришел, но в ней уже говорится о награде для тех, кто поступал праведно. Награда этих праведников будет заключаться уже не в земных благах, как это было с Иовом (который после своих несчастий снова обрел богатство и процветание в этой земной жизни), а в самой жизни Божьей. Избранные будут пользоваться прерогативами Всевышнего: они вместе с Ним «будут судить племена и владычествовать над народами». В каком смысле? Конечно, не в земном понимании власти, но в молитве, ходатайстве. Поэтому блаженным не безразлична судьба тех, кто еще ходит здесь: взаимодействие между их миром и нашей жизнью непрерывно, мы должны чувствовать и воспринимать его. Между двумя нашими мирами есть преемственность и сопричастность, так же и с теми, кто находится в чистилище и ожидает освобождения.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Откр 21,1-5.6-7

И я, Иоанн, увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И увидел я святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.

Толкование

В Книге Откровения рай предстает как город, спустившийся с небес. Следует отметить: во-первых, это не «новый Эдем», то есть сад Адама и Евы, в котором они были господами и хозяевами, и были одни. В земном раю все было прекрасно, но там еще не было населения. Город же говорит о взаимоотношениях с ближним; он состоит из улиц, зданий, магазинов, собраний и т. д. Таким образом, рай имеет общинное измерение: в триедином Боге мы живем в отношениях любви со всеми, кого находим в этом святом граде. Второе соображение заключается в том, что небесный Иерусалим сходит с небес, он преподносится в дар. Не мы его построили, но мы приглашены войти в него; это значит, что хотя мы также должны заслужить вечную награду своими добрыми делами, этот дар бесконечно превосходит нас, ибо он стоил Божьей крови. Так давайте же научимся сегодня обращать свой взор на этот город, который спускается к нам, и благодарить Господа за то, что, если мы спасемся, то будем обязаны этому благодати искупления, совершенного Христом.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,1-12

Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Толкование

Заповеди блаженства являются новым законом для христианина. Мы, конечно, должны помнить о законах Декалога, данного Богом Моисею на Синае, которые относятся ко всем людям всех времен, но Иисус учит, что простого внешнего соблюдения недостаточно. Необходимо постичь внутренний смысл заповеди, который заключается в любви, потому что Бог есть любовь. Блаженства учат жизни в отношениях с ближним, с людьми, которые причинили нам страдания, с нуждающимися, с различными земными реалиями и т. д. Евангелие призывает больше отдавать, обладать изобильной, переполняющей любовью, ибо любовь Божья не знает границ и пределов. Тогда мы будем благословенны не только в вечной жизни, но и в этой, земной. Где написано, что Бог хочет, чтобы мы печалились в этом мире? Напротив, Он желает сделать нас счастливыми (блаженными) всегда, даже сейчас, в этот миг, и мы можем быть такими, когда любим без меры. Испытания не отнимут у нас Божественного присутствия. Души в чистилище все еще находятся на пути, близком к полному блаженству: своей молитвой мы поможем им совершить последний шаг.