Литургические чтения: 19 ОКТЯБРЯ. Суббота XXVIII рядовой недели

«Богохульство есть грех против Святого Духа. Это единственный непрощаемый грех, поскольку он исходит из сердца, которое закрыто к Божьему милосердию, действующему в Иисусе» (Папа Франциск, Angelus 10.06.2018).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 1,15-23

Братья: Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём.

Толкование

В этом отрывке из Послания св. Павла к Ефесянам доминирует образ Христа. Апостол просит о Духе премудрости, дабы верующие могли глубоко познать Господа Иисуса. Речь идёт о духовном, внутреннем, решающем, всеобъемлющем знании. Познать Господа – значит возлюбить Его всем сердцем, войти в новую жизнь, в которой нет ничего прежнего. В этом и заключается христианский парадокс: внешне ничего не меняется, и кажется, что в мире все идет так, как всегда; на самом деле все совершенно по-другому, но откровение находится в глубине, в сердце человека, в его внутренней, сокровенной вселенной. Верующие уже живут в некотором роде в Раю, участвуя в победе Христа над грехом и смертью. Даже если из-за человеческой слабости человек все еще может впасть в грех, через искреннее покаяние он поднимается и по милосердию Иисуса приближается к Богу, совершившему спасение на Кресте раз и навсегда. Задача верующего – впустить свет, принять Святого Духа, уверовать и позволить силе воскресшего Христа свободно действовать в его жизни.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 12,8-12

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить; ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить.

Толкование

Есть грех, который не будет прощен, ибо остаются непоколебимы в своем выборе те, кто не принимает Божьего прощения, кто сопротивляется благодати, кто даже не внимает явным доказательствам, кто предпочитает оставаться во зле, а не признавать свою вину. Даже после смерти. Прощение для всех людей уже получено Иисусом на Кресте Голгофы, но эту жертву необходимо принять. Как может быть прощен человек, если, насмехаясь над действиями Бога, он не отделяет себя от совершенного им зла? Христос желает простить, желает безгранично, но в Царстве Божьем нет «автоматических» вещей, поскольку любовь свободна. Если человек ворует в супермаркете и, будучи пойманным на месте преступления, получает прощение от владельца, но затем поворачивает за угол и продолжает воровать, смеясь в лицо владельцу, какова будет ценность полученного прощения? Прощение требует покаяния и воссоединения, оно призывает вернуться к любви и полноценным доброжелательным отношениям. Прощение происходит между двумя людьми, которые смотрят друг другу в лицо: один сожалеет, смиренно склоняется, а другой великодушно, искренне поднимает его.