Литургические чтения: 18 ОКТЯБРЯ. Св. Лука, евангелист
Данте назвал св. Луку евангелиста «писцом кротости Христа», потому что его Евангелие пронизано духом кротости, радости и любви. Образ Христа, открывающийся из его повествования, продолжает вдохновлять многих: это Спаситель, исполненный доброты, проявляющий особую заботу о слабых и обездоленных — женщинах, детях, бедняках и грешниках. Святой Лука, будучи врачом, евангелистом и спутником апостола Павла в миссионерских трудах, оставил нам самое длинное и литературно изысканное Евангелие. В нем подробно представлено детство Христа, где мы находим эпизоды, сообщенные только Луке, которые придают особую нежность образу Пресвятой Девы Марии. Он единственный из четырех евангелистов, кто, помимо повествования о жизни Иисуса (Евангелие), описал события ранней Церкви в другой книге Нового Завета – Деяниях святых апостолов. Здесь Лука изображает Церковь, твердо следующую апостольскому учению, проявляющую милосердие, совершающую преломление хлеба и пребывающую в молитве. Через его описание становится ясно, что служение Церкви — это продолжение исполнения Писания. Вера, по Луке, – это опыт, проживаемый в общине, который находит силу в свидетельстве Церкви и питается глубокими связями внутри христианского сообщества. Человек верит не в одиночку, а вместе с братьями и сестрами, черпая поддержку и вдохновение из их духовного опыта.
ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Тим 4,9-17a
Возлюбленный: Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошёл в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою; ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдёшь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его! Берегись его и ты; ибо он сильно противился нашим словам. При первом моём ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники.
Толкование
В своей миссии «апостола язычников» Павел встречал и любовь, и ненависть, как это было с Иисусом. Потому неудивительно, что ученик проходит через те же испытания, что и его Учитель: тот, кто проповедует истину и новую жизнь в Святом Духе, должен ожидать как энтузиазма тех, кто чувствует освобождение от зла, так и враждебности от тех, кто привязан к своим греховным склонностям и видит в Евангелии угрозу. Страдания часто приходят и изнутри, от тех, кто был рядом. Как у Иисуса был Иуда и друзья, оставившие Его, так и Павел, как мы видим в сегодняшнем чтении, пережил нечто подобное. Однако Лука остался с Павлом, не покинув его в самый трудный момент. Это великое свидетельство верности. Когда наш друг или учитель, которому мы многим обязаны, страдает или находится в опасности, наше присутствие, даже молчаливое, приносит огромное утешение. Давайте учиться у Луки ценности дружбы и преданности.
ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,1-9
В то время: Избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдёте, сперва говорите: «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш; а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть: ибо трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом. И если придёте в какой город, и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: «приблизилось к вам Царствие Божие».
Толкование
Бедность и усердие – вот две отличительные черты первых великих вестников Евангелия. Бедность говорит о том, что апостол не преследует личной выгоды, его цель – только распространение вести о приходе Спасителя Иисуса. Усердие же продиктовано тем, что благовестие нужно донести до всей Палестины, где путешествовать приходилось пешком, без современных средств связи, а времени на пустые разговоры не было. Весть о Христе не нуждается в долгих дебатах – ее следует либо принять, либо отвергнуть. Более того, апостол оставляет за собой и другой благотворный след: исцеление больных. Эти чудеса служат свидетельством того, что в посланнике Христовом действует Бог, имеющий власть над болезнями и немощами. Чудеса продолжаются и сегодня, и если их мало, это результат нашего маловерия. Достаточно вспомнить, что сразу после смерти св. Франциска из Паолы было засвидетельствовано сотни чудес по его заступничеству. Эти знамения даны не ради зрелища, а чтобы открыть сердца для Христа.