Литургические чтения: 18 ОКТЯБРЯ. Св. Лука, евангелист

«Мы должны всегда молить ‘Господина жатвы’, то есть Бога Отца, дабы Он посылал работников на Свое поле, которым является весь мир. Каждый из нас должен делать это с открытым сердцем, как подобает миссионерам. Эта молитва не должна ограничиваться нашими нуждами и потребностями: истинно христианской является лишь та молитва, которая возносится обо всем сущем» (Папа Франциск, Angelus 07.07.2019).

Данте назвал св. Луку евангелиста «писцом кротости Христа», потому что его Евангелие пронизано духом кротости, радости и любви. Образ Христа, открывающийся из его повествования, продолжает вдохновлять многих: это Спаситель, исполненный доброты, проявляющий особую заботу о слабых и обездоленных — женщинах, детях, бедняках и грешниках. Святой Лука, будучи врачом, евангелистом и спутником апостола Павла в миссионерских трудах, оставил нам самое длинное и литературно изысканное Евангелие. В нем подробно представлено детство Христа, где мы находим эпизоды, сообщенные только Луке, которые придают особую нежность образу Пресвятой Девы Марии. Он единственный из четырех евангелистов, кто, помимо повествования о жизни Иисуса (Евангелие), описал события ранней Церкви в другой книге Нового Завета – Деяниях святых апостолов. Здесь Лука изображает Церковь, твердо следующую апостольскому учению, проявляющую милосердие, совершающую преломление хлеба и пребывающую в молитве. Через его описание становится ясно, что служение Церкви — это продолжение исполнения Писания. Вера, по Луке, – это опыт, проживаемый в общине, который находит силу в свидетельстве Церкви и питается глубокими связями внутри христианского сообщества. Человек верит не в одиночку, а вместе с братьями и сестрами, черпая поддержку и вдохновение из их духовного опыта.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 2 Тим 4,9-17a

Возлюбленный: Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошёл в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою; ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдёшь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его! Берегись его и ты; ибо он сильно противился нашим словам. При первом моём ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники.

Толкование

В своей миссии «апостола язычников» Павел встречал и любовь, и ненависть, как это было с Иисусом. Потому неудивительно, что ученик проходит через те же испытания, что и его Учитель: тот, кто проповедует истину и новую жизнь в Святом Духе, должен ожидать как энтузиазма тех, кто чувствует освобождение от зла, так и враждебности от тех, кто привязан к своим греховным склонностям и видит в Евангелии угрозу. Страдания часто приходят и изнутри, от тех, кто был рядом. Как у Иисуса был Иуда и друзья, оставившие Его, так и Павел, как мы видим в сегодняшнем чтении, пережил нечто подобное. Однако Лука остался с Павлом, не покинув его в самый трудный момент. Это великое свидетельство верности. Когда наш друг или учитель, которому мы многим обязаны, страдает или находится в опасности, наше присутствие, даже молчаливое, приносит огромное утешение. Давайте учиться у Луки ценности дружбы и преданности.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 10,1-9

В то время: Избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдёте, сперва говорите: «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш; а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть: ибо трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом. И если придёте в какой город, и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: «приблизилось к вам Царствие Божие».

Толкование

Бедность и усердие – вот две отличительные черты первых великих вестников Евангелия. Бедность говорит о том, что апостол не преследует личной выгоды, его цель – только распространение вести о приходе Спасителя Иисуса. Усердие же продиктовано тем, что благовестие нужно донести до всей Палестины, где путешествовать приходилось пешком, без современных средств связи, а времени на пустые разговоры не было. Весть о Христе не нуждается в долгих дебатах – ее следует либо принять, либо отвергнуть. Более того, апостол оставляет за собой и другой благотворный след: исцеление больных. Эти чудеса служат свидетельством того, что в посланнике Христовом действует Бог, имеющий власть над болезнями и немощами. Чудеса продолжаются и сегодня, и если их мало, это результат нашего маловерия. Достаточно вспомнить, что сразу после смерти св. Франциска из Паолы было засвидетельствовано сотни чудес по его заступничеству. Эти знамения даны не ради зрелища, а чтобы открыть сердца для Христа.