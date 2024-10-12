Литургические чтения: 17 ОКТЯБРЯ. Четверг XXVIII рядовой недели

«Ключом, открывающим дверь к вере, является молитва. Когда христианин не молится, его свидетельство высокомерно, а сам он горд и самоуверен, лишенный смирения; его интересует лишь карьера. Напротив, молящийся христианин не отступает от веры: он говорит с Иисусом» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 17.10.2013).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Еф 1,1-10

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе: благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нём, в устроении полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом.

Толкование

Апостол Павел пишет письмо общине Ефеса и прежде всего благословляет ее. Прежде чем приступить к сути, он создает нужную атмосферу общения – атмосферу присутствия Бога. Апостол, по сути, начинает с благословения Бога Отца, затем напоминает, что это благословение излилось на нас, потому что мы избраны Им быть святыми и искуплены Христом Его кровью. Как правило, современные люди сразу переходят к сути дела и тратят мало времени на преамбулу, как в письменной форме, так и в личном общении. Святой Павел учит: нужно стараться вместить то, что мы хотим сказать ближнему, в более широкое и всеобъемлющее послание. Мы говорим и пишем потому, что чувствуем себя любимыми Господом и хотим донести эту любовь до всех. Тогда любое другое слово, помещенное в этот контекст, станет полезным.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,47-54

В то время: Господь сказал: Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними; ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят; да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Да, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали. Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его.

Толкование

Иисус не боится причинять боль, ибо вечное спасение души – дело серьезное. Если для исцеления тела необходимо резкое врачебное воздействие на какой-то конкретный орган, мы выдерживаем боль и испытание, понимая, что цель – исцеление всего организма. Перенося эту концепцию в духовную сферу, Иисус не боится сокрушать гордецов и делать их смиренными: Он говорит все как есть, даже ценой потери уважения слушателей и враждебного отношения к Нему. Истина должна пробиться, она должна быть сказана. Это относится и к нам. Евангелие призывает к братскому исправлению, когда ближний поступает пагубно и неправильно: ради блага его души нужно смело указать на его ошибку. В то же время мы должны со смиренной благодарностью принимать исправления, которые делаются нам, когда мы сами ошибаемся. Это нелегко! Но каждое исправление – во благо; оно разрушает гордыню и возрождает к благодати. Умение принимать исправления и благодарить за них, оставаясь в мире, – великий секрет святости. Ведь именно так мы избавляемся от самолюбия и тщеславия, а вместе с ними с нас сходит короста ветхого человека.