Литургические чтения: 16 ОКТЯБРЯ. Среда XXVIII рядовой недели

«Часто те, кто обладает властью, будь то светской или церковной, грешат тем, что требуют от других соблюдения правил, которые сами нарушают. Власти призваны помогать людям, но при неправильном использовании они превращаются в гнёт. Такая власть подавляет развитие личности, порождает недоверие и вражду, ведет к разложению нравственных устоев. (Папа Франциск, Angelus 05.11.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 5,18-25

Братья: Если вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живём духом, то по духу и поступать должны.

Толкование

В этом тексте указаны четырнадцать «дел плоти», и кто занимается ими, губит свою душу; апостол Павел говорит об этом ясно и категорично. Человек, живущий по плоти, стремится во всем угодить самому себе; он ищет удовольствия и интереса не только в удовлетворении чувств, но и в беспорядочном утверждении собственного «эго», сея разногласия и раздоры, собирая подобных себе единомышленников. Такой человек уже потерян, ибо он не отдает себя ближним, не любит, он целиком «от мира сего». Плод Святого Духа, напротив, выталкивает нас из порочного круга тщеславия и побуждает находить радость лишь тогда, когда мы заинтересованы в славе Божьей и благе других людей. Причина – в том, что мы созданы по образу и подобию Бога, Который есть безупречная Триединая любовь. Кто из нас, христиан, осознает себя образом и подобием Божьим? Кто думает об этом? Тайна всего находится не во внешних реалиях, а в самой глубине нас самих, куда мы редко спускаемся, где присутствует сам Дух Божий, если мы пребываем в благодати.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,42-46

В то время: Господь сказал: Горе вам, фарисеям, что даёте десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь. Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.

Толкование

Господь прежде всего страдает, видя своих единоверцев, людей, которых Он пришел искупить, крайне закрытыми и упрямыми. Когда наш ближний зациклен на зле, нужно испытывать не гнев, а скорбь по поводу его положения. Видеть, как разрушается человек, как теряется друг, как ребенок сбивается с пути добра, – это безмерная печаль и камень на сердце. После всех попыток убеждения, мягкости, точности аргументов и т. д. Иисус пробует убедить фарисеев суровым образом. Действительно, иногда покаяния можно добиться жесткими, прямыми, горькими словами, и Господь тоже пытался это сделать. С некоторыми Он преуспел (и Никодим, и св. Павел были фарисеями), но, к сожалению, не со всеми. Уважая свободную волю людей, Господь пытается всеми способами призвать их к обращению.