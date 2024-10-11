Литургические чтения: 15 ОКТЯБРЯ. Вторник XXVIII рядовой недели

«Почему же Иисус и Его ученики пренебрегли традициями? В конце концов, в них нет ничего плохого: полезный обычай – совершить омовение перед приемом пищи. Почему же Иисус не обращает на это внимание? Потому что для Него важно вернуть веру на подобающее ей место – в центр. <…> Соблюдение формальности может казаться важнее сути веры, – и в этом заключается риск» (Папа Франциск, Angelus 29.08.2021).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 5,1-6

Братья: Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Ещё свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.

Толкование

Искать оправдания лишь в законе – значит игнорировать Господа Иисуса. Причина проста: закон указывает цель и путь, предупреждает об опасностях, но больше ничего не может сделать. С другой стороны, если человек любит кого-то, то желает сблизиться с ним, жить одной жизнью, старается угодить ему и в то же время жаждет быть любимым им. Речь идет о приоритетах: вначале нужно решить, за кем идти, а потом уже соблюдать правила жизни в соответствии с этим выбором. Суть христианства заключается в принадлежности Христу: это значит поступать по Его словам, ведь тогда Господь наполняет верующего всяким добром и благодатью, ибо любви свойственно делать любимого человека счастливым. Закон же, напротив, не обладает свойствами любви, а просто указывает на обязанность делать что-то. «Петр, любишь ли ты Меня?» – спрашивает Христос апостола. Господь хочет, чтобы для Петра главным было не соблюдать закон, а возлюбить Бога и братьев.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,37-41

В то время: Когда Иисус говорил, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришёл и возлёг. Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете; а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть; тогда всё будет у вас чисто.

Толкование

Господь соблюдал правила закона, причем настолько, что во время Страстей ясно сказано, что первосвященники и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили (Мк 14,55). Как получилось, что на этот раз Он не омыл руки, прежде чем сесть за стол? Он сделал это преднамеренно, чтобы вызвать реакцию, ибо фарисеи придумали столько дополнительных обычаев, утяжеляющих Закон Моисеев, и считали, что спасают свои души; перед трапезой они неукоснительно проводили обряд омовения рук, но продолжали серьезно грешить против милосердия. Иисус меняет ситуацию, увещевая пригласивших Его прежде всего освободиться внутренне, очиститься от жадности и злобы, которые обычно замечаются в других и почти никогда в себе. Будем же учиться у Закхея: встретив Иисуса, он почувствовал необходимость раздать свое накопленное сомнительным путем имущество, чтобы принять Спасителя в чистоте и всегда быть с Ним. Чтобы искренне и великодушно принять Иисуса, необходим конкретный, радикальный шаг навстречу Ему, желание очиститься и избавиться от сковывающего бремени греха, – христианские приоритеты коренным образом отличаются от предпочтений и логики мира сего.