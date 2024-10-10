Литургические чтения: 14 ОКТЯБРЯ. Понедельник XXVIII рядовой недели

«Когда Иона, осознав свою ответственность, бросается в море спасти своих спутников, буря стихает. Надвигающаяся смерть привела этих язычников к молитве и заставила пророка, несмотря ни на что, исполнить свое призвание служить другим, соглашаясь пожертвовать собой ради них. Теперь он ведет оставшихся в живых к признанию и прославлению истинного Господа» (Папа Франциск, Общая аудиенция 18.01.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 4,22-24.26-27.31-5,1

Братья: Написано: «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной». Но который от рабы, тот рождён по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, а вышний Иерусалим свободен; он – матерь всем нам. Ибо написано: «возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной. Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства.

Толкование

Святой Павел продолжает настаивать на преодолении древнего отношения к Закону, поскольку Святой Дух открыл новую, иную эру, плодом которой является внутренняя свобода. Кто не хочет быть свободным? Новизна библейского послания заключается именно в том, что свободу можно обрести, лишь «покорившись» Христу. Подарив нам единство с Собой, Он дарует нам высшую свободу. Это трудно понять, поэтому апостол постоянно повторяет данную концепцию. Сами по себе люди не могут понять, как можно быть зависимыми от другого (а мы во всем зависим от Бога) и в то же время быть свободными. Но Творец любит нас и поэтому делает нас свободными, свободными для того, чтобы мы любили Его в ответ. Действительно, любовь требует прежде всего свободы; никто не может заставить нас любить кого-либо. Все иные формы, через которые человек пытался найти освобождение (различные революции), потерпели неудачу, ибо в их основе не было любви к Богу и человеку. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин 8,36), – восклицает Господь Иисус.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,29-32

В то время: Когда народ стал сходиться во множестве, Иисус начал говорить: род сей лукав; он ищет знамения: и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был знамением для Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их: ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его: ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы.

Толкование

Народ просил знамения, чтобы уверовать, но – несмотря на то, что знамения в Израиле множились, – многие отказывались открыть сердца для Христа. Иоанн Креститель называет Иисуса «Агнцем Божьим», и это первое великое знамение. Затем Христос идет по водам озера и не тонет, всего лишь одним словом заставляет утихнуть бурю, двумя хлебами утоляет голод пяти тысяч человек, исцеляет прокаженных одним прикосновением руки и, как будто этого мало, возвращает к жизни умерших. Какие еще чудеса были нужны? В конце концов Христос заявляет: Он Сам – великое знамение, путь к Богу, наилучший путь к познанию закона любви. Иисус несоизмеримо больше, чем Соломон и Иона, которые тоже убеждали своих современников. Поэтому время «аргументации» веры прошло; теперь мы должны верить всерьез. Так же как уверовала Пресвятая Дева Мария, затем Елисавета, потом апостолы, Мария Магдалина и постепенно все святые, обогащавшие историю Церкви на протяжении веков. Нам не нужно ничего, кроме веры в то, что Господь Иисус – Сын Божий и что Он пришел, дабы вывести нас из тьмы заблуждений и привести с Собой в вечную жизнь.