Литургические чтения: 13 ОКТЯБРЯ. XXVIII рядовое воскресенье

«Ответ Иисуса ясен: ‘Говорю вам: нет никого, кто оставил бы все, не получив всего'. 'Вот, мы оставили все'. Вы получите все, и с той переполненной мерой, с которой Бог дает Свои дары» (Папа Франциск, Месса в часовне Дома Святой Марфы 28.02.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Прем 7,7-11

Я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошёл на меня дух премудрости. Я предпочёл её скипетрам и престолам, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею: драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею всё золото – ничтожный песок, а серебро – грязь в сравнении с нею. Я полюбил её более здоровья и красоты, и избрал её предпочтительно перед светом, ибо свет её неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки её.

Толкование

Обладание благоразумием и мудростью дороже всех богатств мира, подчеркивается в первом чтении. Конечно, нужно понимать, о какой мудрости идет речь, ведь одно дело – Божья мудрость, а другое – мудрость мира сего. Жить по воле Божьей означает смотреть на жизненные ситуации и мир в свете веры. Вера никогда не противоречит разуму, но просвещает и направляет его. Имеющие крепкую веру живут ею и осуществляют ее во всех случаях: от манеры одеваться до еды, от разговора с ближним до великого выбора нравственной жизни. Верующие видят все в соответствии с Богом и возвращают все на свои места, даже если мир, противостоящий Богу и Церкви, говорит обратное. В сегодняшнем чтении также говорится, что все богатства золота и серебра – ничто по сравнению с мировоззрением действительно верующего человека. Многие наши современники не согласятся с этим; они скажут, что лучше быть богатыми, пусть даже нечестным путем, чем иметь Божью мудрость. Но расплата происходит в конце жизни: богатство по меркам мира сего не спасает душу, ее спасает вера.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ Евр 4,12-13

Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчёт.

Толкование

Почему слово Божье так могущественно? Потому что Слово Божье – это Сам Бог. Как Господь входит в сердце человека и живет в нем? Через слова, которые Он говорит и которые мы слышим в Священном Писании, в проповедях, в книгах Предания, в Учительстве Церкви, в житиях святых и т. д. Слово Божье приходит не для того, чтобы информировать или давать какие-то дополнительные знания, но чтобы человек соприкоснулся с самим присутствием Бога, чтобы это потрясло его, взволновало и побудило возродиться в Святом Духе. Неслучайно Иисуса также называют Глаголом (этот термин выражает также действие, движение). Уже в Ветхом Завете слово Божье называлось мечом, а также молотом – опасными предметами, которые служат для того, чтобы рубить и сокрушать. Бог входит в сердце уже сейчас, сегодня, и Его задача – сделать так, чтобы Его услышали, чтобы создать новую жизнь. Вот почему у человека два уха и один рот: чтобы слушать по крайней мере вдвое больше, чем говорить. Более того, уши всегда открыты, в то время как рот может быть закрыт по желанию.

ЕВАНГЕЛИЕ Мк 10,17-30

В то время: Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: «не прелюбодействуй»; «не убивай»; «не кради»; «не лжесвидетельствуй»; «не обижай»; «почитай отца твоего и мать». Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе недостаёт: пойди, всё, что имеешь, продай, и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова, отошёл с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо всё возможно Богу. И начал Пётр говорить Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою. Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестёр, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.

Толкование

«Я верю, что мир спасут бедные, – пишет Жорж Бернанос. – Эти бедные существуют, только мы их плохо знаем, ибо они и сами плохо знают друг друга. Они не давали обета бедности: за них это сделал добрый Господь, при их неведении. Бедные обладают секретом надежды». Бедность и богатство измеряются не количеством денег, а тем, на кого ты надеешься. Настоящий бедный – это тот, кто пытается жить, оплачивать счета, делать покупки и при этом постоянно обращается к Господу, зная, что Бог есть Отец, заботящийся о Своих детях. У богатого уже все есть, и он ни в чем не нуждается. В конце концов все поменяется местами, потому что бедняк унаследует Царство Небесное (Мф 5,3), а богач окажется несчастным, слепым и нагим (Откр 3,17) и вряд ли унаследует Царство Божье. Поэтому давайте поспешим присоединиться к тем, кто питает искреннюю надежду, смиренно просит Бога обогатить его небесной благодатью, довольствуется тем, что имеет, и горячо жаждет вечного спасения для себя и для всех. «Такой бедняк, – поэтично заключает Бернанос, – каждый день питается из руки Божьей».