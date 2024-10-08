Литургические чтения: 12 ОКТЯБРЯ. Суббота XXVII рядовой недели

«Какая благодать, когда христианин действительно становится ‘христофором’, ‘носителем Христа’ в мире, особенно для тех, кто скорбит, впал в отчаяние от ненависти окружающих и не видит из этого выхода. Такого христианина можно узнать по свету его глаз, по спокойствию, которое не угасает в нем даже в самые сложные времена, по желанию любить даже после многих разочарований» (Папа Франциск, Общая аудиенция 02.08.2017).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 3,22-29

Братья: Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы – семя Авраамово и по обетованию наследники.

Толкование

Автор послания поясняет истинное значение Закона. Учитель наставляет ребенка, учит его тому, что хорошо, а что плохо, чтобы ребенок сориентировался, получил представление о смысле жизни и о том, как реализовать собственную цель и предназначение. В то же время наставник показывает ученику, каких опасностей следует избегать. Достигнув совершеннолетия, человек призван совершить свободный выбор; за его спиной больше нет учителя, раз за разом указывающего, что следует делать. Мы принадлежим Христу, Который призвал нас к свободе, и несем ответственность за свои поступки. Выбор, таким образом, постоянно делается нашей волей, просвещенной той верой, которую мы обрели в процессе обучения. Мы «облечены» в Христа, и следуем именно за Ним. Вот почему святые могут совершать необычные, сверхъестественные поступки: они никогда не противоречат Божьему закону (потому что Бог не противоречит Себе), но всегда отличаются от духа этого мира. Раз за разом святые предпочитают Божью мысль своей, однако эта мысль не записана в блокноте, а «выгравирована» на сердце праведника.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,27-28

В то время: Когда Иисус говорил народу, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

Толкование

Хвала Деве Марии не случайно исходит из уст женщины. Перед лицом великолепия Сына безымянная ученица из толпы инстинктивно распознает блаженство Пресвятой Девы: Матерь Сына Божьего, несомненно, должна была возрадоваться из-за этого исключительного дара. Здесь прославляется весь Божий промысел, замысел Воплощения Бога: Иисус не без Марии, а Мария не без Иисуса. На возглас, прозвучавший из уст женщины, сразу же отвечает Учитель: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его». Тем самым Господь включает и эту женщину в число тех, кто слышит слово Божие (ведь она слушала Его в этот момент), а также тех, кто, предположительно, живет им. Таким образом, все последователи Иисуса также становятся участниками особенных и привилегированных отношений между Матерью и Сыном, что окончательно проявятся на Голгофе: «Жено! се, сын Твой!» (Ин 19,26). «Каждый раз, когда я произношу имя Мария, – писал св. Луи Мари Гриньон де Монфор, – она говорит: Иисус».