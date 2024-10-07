Литургические чтения: 11 ОКТЯБРЯ. Пятница XXVII рядовой недели

«Когда нечистый дух выйдет из человека, – говорит Иисус, – то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: ‘Возвращусь в дом мой, откуда вышел’. Наши попытки осознать и искоренить зло дают определенный результат: зло действительно уходит от нас, однако наивно думать, что это надолго. Через некоторое время оно вновь появляется в новом обличье, и нам снова нужно распознать и разоблачить его» (Папа Франциск, речь к Римской Курии 22.12.2022).

Или: Св. Иоанн XXIII, Папа Римский

«Он был Папой для всех. Я никогда бы не поверил, что такой пожилой Папа может быть таким молодым. Я никогда бы не поверил, что один человек может за столь короткое время войти в сердце всего мира». В этих словах президента США Дж. Ф. Кеннеди хорошо отражена фигура святого Иоанна XXIII: послушание Святому Духу сделала его пророчеством нашего времени, вместе со Вторым Ватиканским собором он изменит лицо Церкви. Будущий святой родился в Сотто-иль-Монте 25 ноября 1881 года и взошел на Папский престол 28 октября 1958 года. За близость и доверительность, свойственные ему в общении с людьми, его называли «Папой доброты» или «Добрым Папой». Он говорил с каждым – больше рассказывая, чем поучая, – с непосредственностью беседы с близкими людьми. Его знаменитая «лунная» речь облетела весь мир. Обращаясь к более чем двумстам тысячам людей на площади Святого Петра, он сказал: «С вами говорит брат. Когда вы вернетесь домой, приласкайте своих детей и скажите: ‘Это ласка Папы’. Возможно, вы найдете несколько слезинок, чтобы вытереть их. Скажите слово утешения. Пусть страждущие знают, что Папа с ними». Святой Папа Римский умер 3 июня 1963 года, оставив неизгладимый след в жизни и памяти каждого современника.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 3,7-14

Братья: Познайте, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «в тебе благословятся все народы». Итак верующие благословляются с верным Авраамом. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под проклятием. Ибо написано: «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно: потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас проклятием, – ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе», – дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою.

Толкование

Даже иудеи, утверждает апостол Павел, спасаются верой во Христа, а не делами закона. Тем более выходцы из язычества, признавая величие Авраама, укореняются в вере в Иисуса, единственного Спасителя мира. Авраам, по сути, верил в Бога еще до появления Декалога (он родился за несколько веков до Моисея). В знаменитом споре с фарисеями Иисус сказал, что Авраам «увидел день Христов», еще не зная Его, и возрадовался; это значит, что по-настоящему все спасается только во Христе. Это понятно, потому что Иисус – человек и Он же Бог: Он воплощает в жизнь все человеческое и обретает прощение для всех, умирая на Кресте Голгофы. Ветхий Завет стремится к Иисусу, Новый Завет делает Его присутствующим, а время Церкви есть не что иное, как реализация жертвы Господа, которая поколение за поколением спасает людей от страданий и греха. Поэтому нет иного Спасителя, и поэтому задача Церкви состоит в том, чтобы сделать Его известным, сделать Его присутствующим в слове и деле.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,15-26

В то время: Когда Иисус изгнал беса, некоторые из народа говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падёт. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов. И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападёт на него и победит его, тогда возьмёт всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идёт, и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого.

Толкование

На этот раз обвинения иудеев доходят до абсурда. Как сатана может изгонять бесов из сердца человека, если его «задача» – овладевать людьми? Но когда человек ослеплен ненавистью, его мозг также затуманен. Господь не ограничивается простым ответом; на этот раз он с великим терпением добавляет деталь, которая должна привести верующих к смиренной бдительности: изгнанный демон имеет тенденцию возвращаться в сердце человека. Поэтому ничто не окончательно, пока мы живы: будучи исцеленными, мы можем снова заболеть, и хотя мы помилованы, можем погубить себя в самых худших грехах. Но мы также можем поставить у своей двери зорких, сильных стражей, чтобы не допустить вторжения незваных гостей: ангела-хранителя, архангела Михаила, святого Иосифа, Пресвятую Деву Марию, наших любимых других святых. Задумывались ли мы когда-нибудь о том, чтобы застраховать свой внутренний дом? Мы должны это сделать, зная о своей уязвимости и непостоянстве. Мы никогда не бываем одиноки: у нас есть союзное войско, которое хранит нас от злого присутствия: будем же обращаться к нему и защищаться им во имя спасения и духовного благополучия.