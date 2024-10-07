Литургические чтения: 10 ОКТЯБРЯ. Четверг XXVII рядовой недели

«Сколько раз мы просили и не получали! У всех нас есть такой опыт. Сколько раз мы стучали и находили дверь закрытой! Иисус советует в такие моменты настаивать и не опускать рук. Молитва всегда преображает реальность, всегда. Если вокруг нас ничего не меняется, то по крайней мере меняемся мы, меняется наше сердце. Иисус обещал даровать Святого Духа каждому человеку, который молится» (Папа Франциск, Общая аудиенция 09.01.2019).

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Гал 3,1-5

О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?

Толкование

Cила новой жизни во Христе исходит от веры в Него. Иисус умер на Кресте, чтобы сделать нас праведными Своей пролитой Кровью; Он живет в нас благодаря Своему воскресению из мертвых. Конечно, необходимо жить по заповедям и избегать грехов, но прежде всего нужны живые, постоянные отношения с воскресшим Христом. Пусть так будет и с нами сегодня: прежде всего, встретимся с Иисусом, присоединимся к новой жизни Святого Духа через молитву и веру, а затем будем проживать с духом милосердия все, что происходит с нами в течение дня. Нравственная жизнь является таковой, ибо она рождена и наполнена Святым Духом.

ЕВАНГЕЛИЕ Лк 11,5-13

В то время: Иисус сказал ученикам Своим: Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: «друг! дай мне взаймы три хлеба; ибо друг мой с дороги зашёл ко мне, и мне нечего предложить ему»; а тот изнутри скажет ему в ответ: «не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец небесный даст Духа Святого просящим у Него.

Толкование

Может показаться, что в этом отрывке Иисус хвалит докучающих всем людей, от которых трудно отделаться. Друг, который идет в чужой дом в полночь, назойливая вдова, досаждающая несправедливому судье, хананеянка, которая преследует Иисуса ради своей дочери... Кроме того, есть слова Господа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Лк 11,9) и т.д. Кажется, что настойчивый человек получает больше, чем скромный и вежливый. Почему так? Потому что человек настаивающий демонстрирует свою абсолютную нужду, смиренно протягивает руку; он горячо верит, что получит желаемое. Конечно, Господь хочет дать нам блага, о которых Его просим, но для этого необходимо, чтобы наше сердце призналось в своей нищете и абсолютной зависимости от милосердия Бога, подателя. А в чем нуждается человек? Во всем! Если бы все люди обращались к Господу, как тот назойливый друг! Мы бы всегда воздевали руки к Господу, говорили бы Ему, что мы – Его дети, а дети должны получать все от отца или матери. Что может быть лучше, чем просить у Него Святого Духа? Господь Иисус заверяет, что Он пошлет нам Святого Духа, но мы должны попросить Его! Настаивайте, настаивайте, настаивайте, пока не получите то, что обещает Бог.