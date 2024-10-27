Литургические чтения: 1 НОЯБРЯ. Все святые

«Иисус являет волю Бога привести людей к счастью. Это послание уже присутствовало в проповеди пророков: Бог близок к бедным и угнетенным, Он освобождает их от мучителей. Но в Своей проповеди Христос идет особым путем. Нищие – в евангельском смысле – оказываются теми, кто напоминает о цели Царства Божия, позволяя увидеть, что его прообразом является братская община, предпочитающая делиться, а не обладать» (Папа Франциск, Angelus 29.01.2017).

Сегодня Церковь с благодарностью вспоминает чудеса, которые Бог сотворил в жизни всех святых, их ответ на Божью благодать, тот факт, что полное следование Христу и Его Евангелию возможно. Число канонизированных и неканонизированных святых огромно. Они достигли полноты радости, которую Бог желает каждому. Папа Франциск часто повторяет: «Мы все призваны к святости. Святые всех времен, которых мы сегодня вместе чествуем, – это не просто символы, далекие, недостижимые человеческие существа. Напротив, это люди, твердо стоявшие на земле; они пережили повседневную рутину жизни с ее успехами и неудачами, находя в Господе силы всегда подниматься и продолжать путь. Отсюда мы понимаем, что святость – это цель, которая не может быть достигнута нашими собственными силами, но является плодом Божьей благодати и нашего свободного ответа на нее. Таким образом, святость является даром и общим призванием всех нас, христиан».

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Откр 7,2-4.9-14

И видел я, Иоанн, иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатлённых: запечатлённых было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён и колен, и народов и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырёх животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облечённые в белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца.

Толкование

«Господи, неужели мало спасающихся?» – спросили однажды у Иисуса (Лк 13,23). Христос не ответил, но призвал собеседников входить сквозь узкие врата и быть верными. В Книге Откровения сначала говорится о ста сорока четырех тысячах человек, которые спасутся от ожидаемых бедствий. Это число символично: можно предположить, что это новый Израиль, Церковь Христа, большое число. Затем появляется огромное множество людей в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках: это мученики Христа, те, кто поколение за поколением страдал за Него, «омыв одежды свои» в крови Агнца. Таким образом утверждается, что рай – это действительно дар, но также и достижение, требующее нашего «да», конкретного обязательства и действенного участия, и что спасенные – это неисчислимая толпа. Они живут в вечной благодарности, восхваляя Агнца, Чья жертва открыла врата рая и является знаком надежды для нас, все еще борющихся на этой земле.

ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ 1 Ин 3,1-3

Возлюбленные: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист.

Толкование

Всякий, имеющий надежду, очищает себя, говорит апостол Иоанн. Эта надежда заключается в том, что мы попадем на небо, дабы полностью реализовать себя, стать «подобными Богу», как Он того безмерно желает. Следовательно, речь идет о надежде. Апостол Павел хорошо объясняет это: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор 15,19). Надеяться на Христа только ради реалий мира сего – значит обращаться к Нему за лучшей работой, хорошим здоровьем, успехом в мирских делах и т. д. Однако эти преходящие блага вовсе не открывают истинного горизонта, который есть вечная жизнь. Мирские реалии, по сути, имеют единственную функцию – они могут помочь достичь неба, если пользоваться ими лишь как возможностью жить милосердием, добром, верой. Поэтому все должно быть направлено на другую жизнь, окончательную, завоеванную Христом, где нас ждут все те, кто надеялся на Него до нас. Надеяться на рай – значит очищаться от всякой скверны и готовить себе брачные одежды.

ЕВАНГЕЛИЕ Мф 5,1-12a

В то время: Увидев народ, Иисус взошёл на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие; ибо они утешатся. Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо они насытятся. Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду; ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь; ибо велика ваша награда на небесах.

Толкование

Какая связь между блаженствами и жизнью всех святых? Быть блаженным – значит достичь цели, ради которой мы были созданы. Человек приходит в мир с конкретной целью: достичь полноты своего бытия, которая заключается в том, чтобы получать и отдавать любовь, жить для других и в то же время получать от других доброжелательность и внимание. Здесь, на земле, опутанные ошибками и грехами, мы лишь частично реализуем этот замысел. Господь Иисус указывает путь: чтобы жить в полнотой бытия (блаженства), необходимо быть нищими духом, кроткими, милосердными, чистыми сердцем и т. д. Если же случается скорбеть или терпеть несправедливость от людей из-за Христа, мы реализуем себя, терпеливо перенося невзгоды, даруя прощение и оставаясь в мире. В некоторых монашеских общинах этот отрывок из Евангелия провозглашается каждое утро громким голосом, как первая молитва; это руководство на предстоящий день, своего рода дорожная карта, чтобы верующий не заблудился в течение дня, чтобы у него всегда была на виду конечная цель – рай.