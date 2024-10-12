Италии вернули украденную святыню

Важный памятник лапидарной эпиграфики – надгробная надпись на греческом языке - будет торжественно возвращен на место, из которого был украден.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В воскресенье 13 октября в катакомбах Ad Decimum на улице Ананьина в Гроттаферрате состоится церемония возвращения святыни, которая содержит одно из самых первых упоминаний имени Христа.

В 80-е годы прошлого столетия памятник был похищен из катакомб. Благодаря карабинерам Команды по защите культурного достояния, при сотрудничестве с правоохранительными органами Нидерландов, святыня была возвращена в Италию. Она хранилась в национальном музее Святой Екатерины в Утрехте. Музей активно содействовал возвращению памятника, полученного от частного коллекционера.

В торжественной церемонии примут участие представители Святейшего Престола, итальянских и голландских властей. Отреставрированный по этому случаю памятник будет вновь помещен в катакомбы.