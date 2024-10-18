Число католиков в мире увеличилось до 1 млрд 389 млн

В мире растёт число католиков, но становится меньше пресвитеров: тенденция последних лет остаётся прежней. Об этом говорят исследования, опубликованные к 98-му Всемирному дню миссий (20 октября) агентством Fides. Ежегодный статистический отчёт о Католической Церкви в мире включает в себя два досье: первое охватывает предыдущие 12 месяцев (до 31 декабря 2022 года), а второе сравнивает текущие данные с показателями накануне 2000 года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На конец 2022 года в мире было 1 389 573 000 католиков, что на 13 721 000 больше, чем в 2021 году, сообщается в отчёте. Рост наблюдался на четырёх из пяти континентов, однако в Европе их количество сократилось на 474 000. Наибольший рост зафиксирован в Африке (+7 271 000) и Америке (+5 912 000), за ними следуют Азия (+889 000) и Океания (+123 000). Доля католиков в мировом населении с 2021 года слегка увеличилась (+0,03%) и теперь составляет 17,7 процента.

Число епископов в мире выросло на 13 и достигло 5 353 (по сравнению с 5 340 в 2021 году), при этом епархиальных епископов стало больше (+19, до 2 682), а епископов-монахов меньше (–6, до 2 671).

Общее количество пресвитеров сократилось до 407 730 (–142 по сравнению с 2021 годом). Больше всего это снижение затронуло Европу (–2 745), за ней следует Америка (–164). В то же время значительный прирост наблюдается в Африке (+1 676) и Азии (+1 160). В Океании после роста в 2021 году снова наблюдается спад (–69). В то время как количество епархиальных священников сократилось на 439 (до 279 171), а число иеромонахов увеличилось на 297 (до 128 559). Продолжает расти и количество постоянных диаконов (+974), достигнув 50 159 человек.

Число мирян-миссионеров, особенно за счёт Африки и Азии, возросло до 413 286 человек. Общее количество приходских катехизаторов слегка сократилось, и сейчас оно составляет более 2,8 млн по всему миру. Однако на африканском континенте их количество увеличилось примерно на 20 000.

Согласно отчёту, число монашествующих, не принимающих священнический сан, уменьшилось на 360 человек и составило 49 414. Снижение зарегистрировано в Африке (–229), Европе (–382) и Океании (–27), а увеличение – в Америке (+27) и Азии (+251). Также подтвердилась глобальная тенденция к снижению численности монахинь: их число сократилось до 599 228 (–9 730). Рост числа богопосвящённых женщин продолжается в Африке (+1 358) и Азии (+74), однако сокращение наблюдается в Европе (–7 012), Америке (–1 358) и Океании (–225).

Число студентов Высших духовных семинарий составляет 108 тыс., при этом рост призваний отмечается в Африке (+726) и Океании (+12), в то время как их количество уменьшается в Америке (–921), Азии (–375) и Европе (–859). Африка продолжает оставаться «землёй обетованной» для учеников пред-семинарий: в них обучаются более 95 тыс. ребят, и рост числа семинаристов наблюдается исключительно в Африке (+1 065).